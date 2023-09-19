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眾鑫保險第二家分公司羅蘭岡隆重開業

洛杉磯訊
眾鑫保險第二家分公司在羅蘭岡隆重開業
眾鑫保險第二家分公司在羅蘭岡隆重開業

9月16日，眾鑫保險第二家分公司在羅蘭岡隆重開業，核桃市前市長王秀蘭（Mary Su）、蒙特利公園市前市長林達堅（Stephen Lam）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）代表鄭子亭（Ken W Teh）等出席致詞，並向眾鑫保險總裁Calvin song頒發賀狀；眾越財富（The One Pioneer）CEO AlexSong、Alice Li 、美國留學生協會聯盟外聯部長胡嵐心等特別來賓出席祝賀。

眾鑫保險總裁Calvin song致詞
眾鑫保險總裁Calvin song致詞

眾鑫保險總裁Calvin song致詞表示，眾鑫保險產品種類選擇多，價格優勢大，保障理賠快，售後服務細，是新老移民在美國生活中不可缺少的保險首選。 眾鑫保險主要經營商業，健康，紅藍卡，汽車，房屋，人壽等，提供任何保險種類的各種產品類型供人們選擇。

核桃市前市長王秀蘭向眾鑫保險總裁頒發賀狀
核桃市前市長王秀蘭向眾鑫保險總裁頒發賀狀

為各位投保人提供完美的一站式保險服務，代理全美近130家A級的保險公司。 眾鑫保險集個人、商業、健康、醫療、稅務、教育於一體的全方位一站式保險公司，下轄代理64家汽車、房屋、商業保險公司、22家健康醫療保險公司和47家人壽保險 公司，業務範圍涵蓋全美近40個州。

蒙特利公園市前市長林達堅向眾鑫保險總裁頒發賀狀
蒙特利公園市前市長林達堅向眾鑫保險總裁頒發賀狀

Calvin song還表示，眾鑫保險對所有的員工都有一個根本要求，所有從眾鑫出去的每一份保單，保證讓每一個客人都知道他們買的是什麼，保了些什麼，真正做到「保有所護，險有所賠」。 眾鑫保險自創業以來獲得廣大客人的支持與認可，是新舊移民在美國不可或缺的保險專家。

加州眾議員方樹強代表鄭子亭向眾鑫保險總裁頒發賀狀
加州眾議員方樹強代表鄭子亭向眾鑫保險總裁頒發賀狀

眾越財富（The One Pioneer）CEO Alex Song也發表致詞，祝賀眾鑫保險開張大吉，讓眾鑫保險成為廣大民眾買保險的心中首選。

眾越財富CEO Alex Song致詞
眾越財富CEO Alex Song致詞

眾鑫保險羅蘭岡電話626-988-7427，909-827-8338。地址18702 Colima Rd Suite 102, Rowland Heights, CA 91748 。

開香檳慶祝
開香檳慶祝

與嘉賓合影
與嘉賓合影

醫療保險 移民 羅蘭岡 蒙特利公園市 CEO

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