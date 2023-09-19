華裔女導演製片人 李美璇短片《媽媽來了》入選國際電影節

華裔女導演、製片人李美璇接受采訪

洛杉磯華裔 女導演、製片人李美璇(Melody Li)製作導演的多部優秀短片，獲得了很多國際電影節的認可。其中短片《媽媽來了》目前分別被洛杉磯國際短片電影節和 Burbank國際電影節入選。洛杉磯國際短片電影節是世界上最負盛名，規模最大的國際短片電影節之一。該電影節由美國電影藝術於科學學院，英國電影電視藝術學院和加拿大電影電視學院認可。

短片《媽媽來了》在2023年7月19日至30日，在洛杉磯市中心的Regal Cinema全球首映，座無虛席，收到觀眾非常好的反響。導演李美璇受邀參加官方的導演見面會與觀眾互動，並解答觀眾的提問。在展映期間，導演李美璇也介紹了洛杉磯國際短片電影節的官方採訪。

李美璇是一名華裔女導演，編劇，製片人。就讀於排名全美前十的洛約拉利蒙特大學電影學院，並取得了藝術碩士學位。來美前她於中國頂級藝術院校中央戲劇學院就讀戲劇專業本科和碩士研究生，獲得戲劇製作導演學士學位和戲劇研究碩士學位，與著名導演姜文，著名演員章子怡，劉燁，孫紅雷，陳好等師出同門。2014年畢業後留在中央戲劇學院音樂系工作三年。

短片《媽媽來了》

短片《媽媽來了》入選的另一個第15屆Burbank國際電影節將於2023年9月21日至24日在Burbank AMC Theaters 再次公映。此電影節已有15年之久，在洛杉磯好萊塢 地區具有很大的影響力。好萊塢鬼才領袖曾執導過《剪刀手愛德華》，《蝙蝠俠》和《蝙蝠俠歸來》，《查理的巧克力工廠》，《殭屍新娘》，《愛麗絲夢遊仙境》等優秀作品的蒂姆·波頓，將會作為特邀嘉賓出席此次電影節。《媽媽來了》被選入傑出女性題材類別。

李美璇執導的另一部短片《餃子》

李美璇導演執導的另一部短片《餃子 》獲得創辦於1961年，堪稱世界上歷史最悠久的獨立電影節之一的 WorldFest-56 屆休斯頓國際電影節雷米銀獎，電影節與舊金山國際電影節、紐約電影節並稱北美地區三大評選性質的電影節。

李美璇走紅毯

李美璇曾參與製作中央戲劇學院出品的長篇音樂劇電影《家》，並獲得第52屆世界休斯頓國際電影節(雷米評審團特別獎獲得者)，第25屆聖安東尼奧國際電影節(最佳音樂電影獎獲得者)，第25屆聖安東尼奧國際電影節(最佳導演)，邁阿密金燈塔電影節(最佳原創音樂電影獎獲得者)，全球華語音樂金獎(最佳音樂劇獎獲得者)等獎項。

作為獨立亞裔 女性導演，靈感來源於她的個人生活背景、戲劇教育背景以及獨特的探索世界的方式。她的作品只想關注每一個人，探索母女關係,然後用自己的方式拍成電影與觀眾分享。

預覽媽媽來了可至 https://vimeo.com/788078510?share=copy 密碼:Mom, 預覽Dumplings餃子可至https://vimeo.com/715867432?share=copy 密碼:Dumplings。