加州公共教育資源配置不平衡，特許公立學校正努力解決這一問題。

所有學生都有接受高質量公共教育並走向成功的機會，然而就教育質量而言，加州 不同學區 之間甚至是同一學區內的不同學校之間無疑存在巨大的差距。試圖適應這不平等的公共教育體系已令家長們身心俱疲，成為該體系中的「贏家」更是難上加難。這是我，在傳統公立學校 體系內經歷從學生、教育工作者到校長的身份轉變過程中的真實經歷。如今，作為加州綠點公立學校（Green Dot Public Schools California）的總裁兼首席執行官，我將與數百所特許學校的領導人一起對這一現狀發起挑戰：我們要直接攻克這個教育不平等難題，提高學生的成績，提供能滿足當今學生需求的具有挑戰性的課程，以助力學生未來成功地馳騁職場。

我們知道不同的孩子有不同的學習方法，所以30年前，加州家庭集思廣益，共同創建了在公共教育實踐上另闢蹊徑的特許公立學校——這種學校與加州的孩子們脾性相投，並且允許教師制定新的、具有創新精神的教學方案，以幫助學生在學業上取得成功。結果如何呢？過去的十年裡，越來越多的亞太裔家庭選擇送孩子就讀特許公立學校。

加州教育部 （CDE）加州特許學校協會（CCSA）的入學資料顯示，2012年至2023年，特許公立學校的亞太裔學生入學率增長了78%，高於全體學生入學率增幅（66%）。

在洛杉磯擁有18所學校、超過10,000名學生的加州綠點（Green Dot California）直面這些挑戰，為提高學生成績而奮鬥。9所加州綠點學校在《美國新聞與世界報導》最近發佈的全國和都會區「2023-2024年最佳高中」排行榜上名列前茅。其中兩所學校被評為全國排名前2%的學校。您可以在此處查看該排行榜。

特許公立學校取得的成績有目共睹。斯坦福大學教育成果研究中心（CREDO）最近發佈的一項研究表明，特許學校的學生在閱讀和數學方面的表現優於傳統公立學校的學生。特許學校的學生相當於比傳統公立學校的同類學生多學了11天閱讀和4天數學課程。[i]該項研究還指出，低收入 和少數族裔學生與公立學校的學生的成績差距也在縮小。

在仔細研究過加州的亞太裔學生的資料後發現，就讀特許學校的低收入亞裔、菲律賓裔和太平洋島民裔學生的英語語言藝術和數學成績優於傳統公立學校的學生。[在全國範圍內，就讀特許學校的亞太裔、西班牙裔和黑人學生的閱讀成績也優於傳統公立學校的學生。這些衡量學生成績的指標在加州尤其重要，因為亞太裔是該州增長最快的少數族裔，而亞太裔家長重視為其子女爭取更多的公立教育選擇。

這些關於特許學校的數據固然重要，但在提高公立學校教學水準方面，我們尚有更多工作要做，首先就是要善待我們的教育工作者。特許公立學校支援且賦權我們的教育工作者、提供全面的支援服務並且開展包容性文化建設。

教育工作者每天都在第一線目睹學生們面臨的挑戰。最近，全國公立特許學校聯盟（National Alliance for Public Charter Schools）開展了一項面向1200多名公立學校教師的全國性調查，該調查就師資短缺、教師群體的主要關切以及可能的解決方案提供了重要的見解。特許公立學校賦予教育工作者更多的自主權和靈活性，以鼓勵他們積極採取措施提高學生成績。在被詢問為何更喜歡在特許學校執教時，很多教師都給出了同樣的答案：因為特許學校的課堂賦予教育工作者更多話語權。

雖然我們已在日復一日地為改善加州的公共教育質量而努力，但我們也意識到要做的事情還有很多。首先要意識到問題的存在，繼而要以開放的態度推行新政策以取代過時的做法。透過精誠合作，我們可以創造一個能夠為所有學生提供平等的機會、讓他們經由接受良好的教育而擁有光明未來的公共教育體系。雖然還有很多工作要做，但特許公立學校已經讓我們看到了希望：他們用行動證明了當我們賦予教育工作者、學生及其家庭權力時，一切會變得多麼妙不可言。