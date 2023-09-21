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南海岸廣場 特製月餅、禮卡慶中秋

洛杉磯訊
Yu Cake特製月餅。(業者提供)
Yu Cake特製月餅。(業者提供)

南海岸廣場(South Coast Plaza)歡慶中秋，自9月15日至10月1日展出中秋裝飾、限時美食月餅攤位和「發現美麗的中國」攝影展

南海岸廣場國際觀光總監Brian Chuan 表示，中秋是一個亞洲多元文化中的重要慶典，除了華人之外，韓裔、越裔也慶祝中秋節。傳統上，中秋是農曆8月15日，今年在西曆9月29日，在這滿月意味著家庭團圓、慶豐收的節日，該廣場以中秋裝飾、限時美食月餅攤位與南加州各族裔的朋友共同歡慶。

在節日期間的週末，客人可以參觀Nordstrom外二樓的Yu Cake限時美食月餅攤位。Yu Cake專為南海岸廣場客戶製作，月餅禮品套裝包括8個4種不同口味的迷你月餅，售價88元。精緻的禮品盒設計靈感是中國古代陶瓷花瓶，雙門揭開了四個抽屜的面紗，除了可口的月餅之外，更值得珍藏。Yu Cake的美食月餅和甜點將於9月15至17日週五至週日和9月22日至24日，週五至週日提供。

此外，南海岸廣場還舉辦消費贈禮活動，凡在廣場內參與活動的各精品店和餐館（不包括百貨公司）一日內消費1888元，憑收據可到Saks外的廣場禮賓櫃檯兌換Yu Cakes月餅禮物和一張100元的南海岸廣場禮卡，數量有限送完為止。

另外在Nordstrom二樓由中國總領事館和國家旅遊局舉辦的您好中國攝影展！展示黃河沿岸的攝影之旅。活動時間自9月15日至10月1日，南海岸廣場(South Coast Plaza)地址：South Coast Plaza, 3333 Bristol Street, Costa Mesa, California。

影展 Nordstrom 韓裔

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