松立假期台灣雙十國慶團 優惠200元 還可免費延伸東南亞

松立假期提供享受頂級美食、住宿豪華團及有特色的旅遊行程。(業者提供)

松立假期專精美國旅遊、台灣旅遊、東南亞 旅遊、東亞旅遊、歐洲旅遊、海上郵輪、私人小包團、河流之旅等。台灣雙十國慶與觀光局合作，特別推出雙重優惠活動，松立折扣100元及僑委會折扣100元。且機票可免費延伸到東南亞各地。另買洛杉磯至台灣來回機票，送2晚酒店、延伸東南亞來回機票、桃園機場捷運票。

松立假期位於天普市，創辦人Jenny Chang在旅遊界有25年的經驗，是業界的女強人，專長於設計大小型團體旅遊；享受頂級美食、住宿豪華團及有特色的旅遊行程。該公司推出的雙十國慶團特色；一探原住民文化，二享日月潭美景，三遊台灣文化瑰寶，四嚐台灣地道美食，五品台灣高山茶，六登阿里山，讚嘆太魯閣的鬼斧神工美景。雙十國慶七天遊訂於10月4日出發。全程中文導遊，全程酒店住宿、包餐，專車接機，逛老街，享用在地美食。環島豪華十天遊，10月8日出發。全程豪華五星酒店。全程中文導遊，交通、景點門票、騰雲號火車票。全程包早、午、晚餐。

松立假期近期推出保證出團行程有；秘魯8天遊、英比荷12天、摩洛哥10天、新馬泰12天、埃及10天、埃及杜拜(入住帆船酒店一晚)、越南8天、日本 韓國10天 。暢遊各地美景，享用各地美食，當一天精彩行程束後，回到酒店，舒適的住宿緩解你一身的疲累。

一趟旅遊，伴你一生回憶！吃得好住得舒適，才是旅遊途中最佳的補給站。松立旅遊秉持這個原則，用心設計出各種精彩行程，參加過松立旅遊的人士，無不讚嘆！這也是成就了松立假期在業界及消費者良好口碑的主因。

另推薦:夢幻冰島8天(泡溫泉、賞極光、含三餐)，西班牙、葡萄牙9天(南歐巡禮)，西班牙、葡萄牙、摩洛哥15天(南歐、北非撒哈拉沙漠)，義大利 9天(凡蒂岡、五漁村)，杜拜奢華8天(入住酋長皇宮旅館、帆船旅館)，杜拜、馬爾地夫11天(入住奢華旅館、水上飛機)，日本北海道六天，日本北海道八天及北陸越前九天（海岸雪月花美食列車）等優質行程。

電話323-266-8988，地址9662 Las Tunas Dr., Temple City, CA91780