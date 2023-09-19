亞太華人會計師合作論壇(APCCC)將於10月30-31號在拉斯維加斯隆重舉行

【洛杉磯 訊】北美華人 會計師協會攜手美國國稅局 ，洛杉磯亞太會計師協會，紐約中美會計師協會，加拿大加中專業會計師協會，香港華人會計師公會，澳門華人會計師協會等專業團體，將於10月30號-31號匯聚拉斯維加斯威尼斯人度假酒店，隆重召開以「AI時代，會計師與企業主的機遇和挑戰」為主題的亞太華人會計師合作論壇。

本次論壇的主要目的是搭建和設立亞太各國家和地區華人會計師之間，華人會計師和其它領域專業人士之間的交流平台，促進和加強此區域內華人會計師之間的溝通合作，會計師與律師、金融、投資 理財保險 信貸地產等各方面專家和與企業主之間的溝通合作,並帶動和創造此區域內專業服務業的蓬勃發展。

本次活動除邀請到美國國稅局，聯邦議員，政府官員，名校教授，國際評估協會主席等大咖到場以外，還匯聚了北美，及港、澳、台、大陸，新加坡、馬來西亞等亞太地區的知名會計師、律師、精算師，評估師、财務規劃師，和信貸、金融、保險、地產、投資、理財等各類專家、學者。本次活動對專業人士、企業家、企業管理人員來說是一個難得的機遇，可以同時與來自亞太及美加地區的各類精英專業人士認識與交流，有機會建立合作關係。歡迎會計師和各行各業專業人士，企業家和企業管理人員共同參與本次盛會！

聯繫人：Eric Zhang CPA， 電話：1-626-378-6186；郵箱: [email protected]。 本次活動在9/21号之前注冊，注冊費為注冊會計師$200，其它專業人士和企業主$300；9/21号之後注冊費為注冊會計師$249， 其他專業人士和企業主$359。注冊截止日期10/23号。

請打開以下連結注冊。謝謝！https://www.eventbrite.com/e/asian-pacific-chinese-cpas-cooperation-apccc-forum-tickets-676190502997?aff=oddtdtcreator