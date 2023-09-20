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方見堯律師 9/23/(六)舉辦「免費法律講座」

洛杉磯訊

方見堯律師於9月23日(週六)，在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，講座中為你講解法律常識，國語講座在上午10時、粵語講座在下午2時舉行，有意參加可電626-289-8299報名，座位有限，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，美國是法律訴訟氾濫的文化，會帶來怎樣的影響。華人都是很努力工作賺錢，但僅是努力工作是不夠的。除了努力工作外，還需要知道怎樣保護自己的財產，否則像噩夢的官司，會讓你畢生奮鬥積累的財產化為烏有。

方見堯律師事務所說，很多人都覺得，他們不是很富有，覺得自己不太可能會被控告。這個想法有沒有問題？當然有問題。很多人都認為他們並不富裕，但是他們還是被起訴了。原因在於大多數華人都有房子和儲蓄，這使他們成為訴訟的首要目標。代表原告律師有一個「深口袋」的理論，根據這個理論，當意外發生時，原告律師需要決定他應該向誰提起訴訟。律師會找一個有深口袋的人作為被告。如果要為事件直接負責的人沒有深口袋，原告律師應該要看遠一點，去尋找一個有深口袋的人。例如一個少年司機撞了某人，因為那個少年沒有財產，受害者的律師決定起訴少年，那在理論上擁有深口袋的是給那個青少年買了車作為禮物的父母。

在美華人想保護財產，不被官司侵奪，可考慮成立一個官司信托。有一個客戶欠一家信用卡公司超過10萬美元，信用卡公司對客戶提起訴訟，客戶輸掉了官司，根據判決，信用卡公司對他的住所設置了留置權。由於資金短缺，客戶想賣掉房子以獲得資金，然而留置權阻止了他出售房屋，由於留置權，房產託管公司不能處理交易。方見堯律師聯絡客戶的產權保險公司，該產權保險公司是一家全國性公司，是全美國大型公司之一。方律師告訴產權保險公司，這個留置權是無效的，因為客人的房子被置於官司保護信託中。產權保險公司要求提供一份信託副本。這家大型產權保險公司的律師仔細研究了信託，最終同意方律師的意見，即留置權無效，產權保險公司最終取消了留置權。客戶成功售賣了房子，而且所得款項無需償還信用卡公司。

如大家有法律問題，可參加方律師的在9月23日的法律講座，地點在225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，方見堯律師事務所網址是fonglawusa.com。

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