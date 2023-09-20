全球旅遊中心 精采旅遊夢想成真
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阿聯酋迪拜+阿布扎比 8天6晚遊；「泰好玩之泰國」曼谷+芭提雅+沙美島 8天6晚遊；「日本印象北海道全覽」札幌+登別+大沼+函館+洞爺湖+小樽+旭川或富良野+美瑛8天6晚遊；「日本印象自由東京」東京+自由行+鐮倉+富士山+京都+奈良+大阪本州島9天7晚遊。
「北非後花園」摩洛哥卡薩布蘭卡+馬拉喀什+瓦爾扎扎特+撒哈拉沙漠+非斯+舍夫沙萬9天7晚遊；「埃及一地」開羅+阿斯旺+科翁坡+埃德福+盧克索+赫爾格達11天9晚法老王國之旅。「新加坡馬來西亞泰國三國遊」新加坡市+馬六甲市+吉隆坡+曼谷+芭提雅+沙美島 11天9晚遊；「異域風情，全程五星酒店」土耳其伊斯坦布爾+安卡拉+卡帕多奇亞。
還有紐約接機+沃特金斯峽谷+尼亞加拉瀑布+多倫多+千島+渥太華+蒙特利爾+魁北克+紐約市的賞楓7日遊。
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