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裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

全球旅遊中心 精采旅遊夢想成真

羅蘭岡訊

全球旅遊中心 A Good Travel Agency是一家優質旅行社，專門代理各大出團公司旅遊，該公司提供多種當季熱銷行程選擇。

「拉斯維加斯+東南雙峽+下羚羊彩穴+馬蹄灣4日遊」（洛杉磯進出或拉斯維加斯進出），奢享拉丁異域墨西哥風情五天四晚浪漫之旅。「西南巨環之旅」洛杉磯出發+錫安國家公園+布萊斯峽谷國家公園+峽谷地國家公園+拱門國家公園+羚羊彩穴+大峽谷國家公園+拉斯維加斯6日遊；「美南陽光之旅」洛杉磯+鳳凰城+巨人柱國家公園+卡爾斯巴德洞穴國家公園+阿布奎基+石化林國家公園+塞多納+拉斯維加斯+死亡谷國家公園7日遊。

阿聯酋迪拜+阿布扎比 8天6晚遊；「泰好玩之泰國」曼谷+芭提雅+沙美島 8天6晚遊；「日本印象北海道全覽」札幌+登別+大沼+函館+洞爺湖+小樽+旭川或富良野+美瑛8天6晚遊；「日本印象自由東京」東京+自由行+鐮倉+富士山+京都+奈良+大阪本州島9天7晚遊。

「北非後花園」摩洛哥卡薩布蘭卡+馬拉喀什+瓦爾扎扎特+撒哈拉沙漠+非斯+舍夫沙萬9天7晚遊；「埃及一地」開羅+阿斯旺+科翁坡+埃德福+盧克索+赫爾格達11天9晚法老王國之旅。「新加坡馬來西亞泰國三國遊」新加坡市+馬六甲市+吉隆坡+曼谷+芭提雅+沙美島 11天9晚遊；「異域風情，全程五星酒店」土耳其伊斯坦布爾+安卡拉+卡帕多奇亞。

還有紐約接機+沃特金斯峽谷+尼亞加拉瀑布+多倫多+千島+渥太華+蒙特利爾+魁北克+紐約市的賞楓7日遊。

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