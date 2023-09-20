小雅屋月餅禮盒 9/22前預訂享優惠

小雅屋月餅各式禮盒隨意搭配，9月22日前預訂可享優惠。（業者提供）

一年一度中秋節即將到來，又是全家人團聚的日子，小雅屋在此推出佳節優惠，凡於9月22日前訂購月餅，600元以上可享5%折扣，1000元以上可享10%折扣，2000元以上可享有12%折扣，4000元以上可享15%的折扣優惠。客製禮盒台式、廣式月餅隨意搭配。

在洛杉磯遠近馳名、且擁有多家分店的的小雅屋烘焙名品成立於1996年，至今已屆滿27年，成立之初以台式麵包為主，每天一早熱騰騰出爐各式新鮮麵包，提供最道地、傳統的麵包、西點及蛋糕，不論喜慶宴會或伴手禮，都是消費者的首選。選用好的食材，用最好的原料製作出最美味且價格實惠的產品，是小雅屋堅持不變的經營原則。

獨在異鄉為異客、每逢佳節倍思親，唯有JJ小雅屋一餅解鄉愁！小雅屋月餅口味齊全，有台式酥餅、廣式月餅、流心奶黃小月、蛋黃酥、綠豆椪、素綠豆椪、蓮蓉月餅、豆沙月餅、棗泥月餅、鳳梨月餅，全部在美國本地製作。禮盒的搭配可依個人的預算 來組合；有9小月餅、4大月餅、4大6小月餅、8大月餅、15小月餅各種不同禮盒的搭配，選擇性高，是中秋佳節送禮自用最棒的禮品，歡迎團體訂購。

小雅屋表示：我們不只是麵包店，為了方便消費者，我們不斷地開發新的產品線，增加新的種類，以迎合消費者的口味及喜愛！例如：我們增加了早餐，有豆漿、米漿、燒餅、油條，飯糰、蛋餅、包子等。午餐類有各種套餐；米粉湯套餐、魯肉飯套餐、意麵套餐、燻鴨湯套餐及招牌排骨飯、 雞腿飯、鮭魚飯、紅糟肉飯、焢肉飯、鹽酥雞飯等台灣美食，是上班族的最愛。

疫情 後恢復堂食的同時，天普 市店特聘具有20多年經驗的江浙菜師傅（原江浙小吃郭師傅），除原有的台式菜色外，增加了午晚餐的江浙菜如：招牌毛血旺、藤椒魚片、清蒸鱈魚、苔條魚、口水雞、辣子雞丁、金沙南瓜、特色小炒及各式炒年糕，道道美味。除此，在各店均有冷凍熟食的菜餚，買回家加熱後即成為餐桌上的一道美味佳餚。

小雅屋各分店位於：天普市店電話626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.；工業市店電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave.；哈岡店電話626-333-1278，地址18542 Halliburton Rd.；羅蘭岡店電話626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.；亞凱廸亞店電話626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave.；托倫斯店電話310-328-6688，地址2370 Crenshaw Blvd.。