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象印全新IH電磁加熱電飯煲 全新登場 【文內有抽獎活動】

洛杉磯訊

全新象印IH電磁加熱電飯煲(NW-QAC10/18 )由日本製造。採用先進的帶有集成控制面板的平頂設計，卓越的IH電磁加熱技術，產生的良好高熱量，可鎖住米飯營養，讓米飯香甜蓬鬆，口感更美味。操作簡單，智能便捷，烹飪多樣。

象印IH電磁加熱電飯煲，可勝任多功能任務，菜單設定操作簡單通用。不僅能煮白米飯，更能勝任多種不同的米種。當然包括白米、快速白米、雜穀米、壽司/糯米飯、茉莉香米、快速煮茉莉香米、稀飯、糙米、GABA 糙米、鋼切燕麥、藜麥和蒸煮。

象印電飯煲可以做出很多好吃多樣的料理，容易且方便，一次搞定，如香菇鷄飯，麻油鷄飯，油飯，香腸玉米飯等，只要你能想得到的電子鍋料理。

在「蒸煮」設定下，還可使用隨附的不含BPA 的蒸盤配件，煮飯的同時可任意烹飪蔬菜，臘腸，香菇，魚等食材。

全新象印IH電磁加熱電飯煲，時尚的黑色，方型的設計，富於現代感的外觀，非常高端。黑色厚球形內鍋，雙層不粘塗層，便於清潔。隨附配件有蒸盤、自立式飯勺和量杯及隨附的不含BPA蒸盤配件。

易於使用的LCD控制面板，帶有時鐘和延遲定時器，自動保溫長達 12 小時、延長保溫長達24小時，和再加熱功能，米飯吃起來還是跟剛煮出來的一樣好吃。絕對是居家廚房必備，有品位的高檔厨房家用電器。

IH就是感應加熱(Induction Heating )的縮寫。象印 IH 電磁加熱電飯煲，在產生高溫的同時，可進行精細的熱力調整，讓迷飯風味更佳。該款更加分的是集成蒸汽排氣罩，可防止水蒸汽四濺，傳感器能確保電飯煲機身設置正確。獲 cETLus 認證，經過測試符合FCC標準。

分享用全新象印IH電磁加熱電飯煲(NW-QAC10/18 )感想。小編我喜歡吃米飯，早餐吃飯，晚餐更是吃米飯。所以對電飯煲的要求非常高，也用過不同品牌的電飯煲，最中意的還是象印，不愧是百年品牌，不論煮什麼米都好吃。

該款電飯煲操作起來簡單，可炊煮各種米飯。小編我喜歡吃白米加七八種米組成的健康米。孩子們喜歡吃白米飯，喜歡搭配咖喱或煎蛋，午餐肉，烤三文魚，蒲燒鰻等，用海苔包著吃。每次看到孩子們吃飯是的幸福表情，真的很滿足。

點擊此鏈接參加 https://tinyurl.com/57e6zrvd

象印IH電磁加熱電飯煲線上抽獎活動，將從9月20日開始，10月17日2023年截止。獎品抽出時間，10月27日（週五），由世界日報負責抽出幸運中獎者，獎品1台，獎品型號NW-QAC10（價值$388）。獎品會在30天內寄出。

想了解更多產品信息，可訪問: https://bit.ly/3ZcSvcn

也可在以下零售商處找到 NW-QAC 電飯鍋：

99 Ranch Market（部分地點） https://99ranch.com/

H Mart（指定地點）https://www.hmart.com/

東京中央車站（部分地點） https://tokyocentral.com/

Marukai（指定地點）https://marukai.com/

宇和島屋（西雅圖地區） www.uwajimaya.com

Kim's Home Center（洛杉磯地區） www.kimshome.com

永合豐（洛杉磯地區） https://winghopfung.com/

Mitsuwa Marketplace (Select locations) https://mitsuwa.com/

*訪問前可向商店詢問產品的供應情況。

電飯煲 洛杉磯 高溫 零售商 中央車站

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