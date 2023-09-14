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南海岸廣場支持我們的下一代社區公益优惠 20%! 9/21-9/27僅有一週

洛杉磯訊

Angelitos公益優惠活動仅有一周2023年9月21日至27日

Angelitos公益卡是South Coast Plaza 的独家产品，在該廣場所有的礼宾服务台或到網上捐款60元，即可獲得您的Angelitos公益卡，持卡人可以在2023年9月21日至27日这一周期间在70多家参与公益活动的精品店和餐厅享受20%*的优惠。

有关参与活动的精品店和餐厅的完整列表以及更多信息，请访问https://www.southcoastplaza.com/angelitos/participating-retailers/

捐款網址：https://www.angelitosdeoro.org/angelitos-card-2023-usps-delivery/

南海岸广场与廣埸內參與的精品店和餐厅连续22年合作，以Angelitos公益卡支持Angelitos de Oro，一個橙县和内陆帝国Big Brothers Big Sisters 青少年附屬组织，筹集资金支持该组织的青少年輔导计划，至今筹集了超过650万美元

自1958年以来，橙县和内陆帝国的 Big Brothers Big Sisters 为面临逆境的年轻人提供了强大而持久、专业的一对一指导关系。有了导师，年轻人能够实现里程碑，例如高中毕业，设定大学目标，争取长期成功并充分发挥潜力。

向Angelitos de Oro 捐赠60美元，作为回报，您将获得一张Angelitos公益卡并在参与活动的精品店和餐厅享受 20% 的优惠並幫助到南加州的青少年們。

*有一些限制。详情请参阅商店和餐厅。

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