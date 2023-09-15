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「嗨中秋」贊助客戶介紹╱紐約人壽拍照打卡區 贈送兔寶寶燈籠

洛杉磯訊
紐約人壽拍照打卡區，贈送兔寶寶燈籠。(業者提供)
紐約人壽拍照打卡區，贈送兔寶寶燈籠。(業者提供)

世界日報天普市政府合辦的「嗨中秋」活動

時間：9/16(六)12pm-10pm 、9/17(日)12pm-9pm

地點：5939 Golden West Ave., Temple City (天普市公園)

紐約人壽贊助了一個特別的家庭活動，即「拍照打卡區」，適合全家和小朋友參與。

在這裡，世界日報除了提供全家人有月亮背景的拍照打卡專區外，還讓造訪專區內紐約人壽攤位的小朋友，自己做兔寶寶燈籠。他們的攤位號碼是 R30~R33。

世報在會場設置專供拍照的專區，並製作三個拍照板，三個拍照板的新聞，民眾可選擇自已喜歡的內容拍照，紐約人壽Fullerton、Pasadena、Covina Valley General 三個辦公室，兩天均會派專人在現場服務，並回答相關問題。

此外，世報還特地製作了600個兔年折紙燈籠，每天將贈送300個，前來專區的小朋友可以親手做兔寶寶燈籠。這個活動是免費的，只需當場報名即可參加。紐約人壽是美國最大的互惠保險公司之一，成立於1845年，已有178年的歷史。我們以穩健和誠信的方式服務客戶，提供人壽保險、年金、長期護理和其他保險產品。

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