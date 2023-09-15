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「嗨中秋」贊助客戶介紹╱中心健保 提供紅藍卡諮詢和精美好禮

洛杉磯訊
嗨中秋園遊會電影區獨家贊助─中心健保，提供紅藍卡諮詢和精美好禮。(業者提供)
嗨中秋園遊會電影區獨家贊助─中心健保，提供紅藍卡諮詢和精美好禮。(業者提供)

世界日報與天普市政府合辦的「嗨中秋」活動

時間：9/16(六)12pm-10pm 、9/17(日)12pm-9pm

地點：5939 Golden West Ave., Temple City (天普市公園)

榮獲2022年長者選擇金牌獎的中心健保（Central Health）是此次世界日報嗨中秋園遊會電影區的獨家贊助商，攤位在R10和R11。當天中心健保攤位將有專員解答紅藍卡相關問題、提供資訊和諮詢服務。

中心健保攤位為參觀者提供一系列精美小禮物。每年的10月15日至12月7日是紅藍卡轉換的時期，如果你有意改變保險計畫或者想瞭解明年的福利內容，歡迎親臨當天的攤位。戶外電影區周六將播映《青春養成記》（Turning Red）、周日播放《壞壞萌雪怪》（Abominable），預計晚間8時開始放映。中心健保是聯邦紅藍卡保險計畫公司，它提供許多針對華裔長者的方便措施。加入中心健保無需支付費用，只要你擁有紅藍卡，就可以加入。中心健保悅享計畫，每月退還費用給會員，以協助支付B計畫的保費。

健保 紅藍卡 天普

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