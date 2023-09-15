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「嗨中秋」贊助客戶介紹╱Aetna Medicare 提供健全醫療計畫

洛杉磯訊
Aetna Medicare提供健全醫療計畫。(業者提供)
Aetna Medicare提供健全醫療計畫。(業者提供)

世界日報與天普市政府合辦的「嗨中秋」活動

時間：9/16(六)12pm-10pm 、9/17(日)12pm-9pm

地點：5939 Golden West Ave., Temple City (天普市公園)

Aetna Medicare是Medicare Advantage處方藥計畫(MAPD)的領先承運商。他們提供具有競爭力的HMO處方藥計畫，並提供額外福利，例如不在醫療網絡內的情況下，提供優越的牙科津貼、視力、聽力、非處方季度津貼、0美元自付費用的無限制就診針灸和脊椎按摩治療、交通、個人應急響應系統、帶有大量健身津貼的健身房會員資格、健全的配備及其他等。

Aetna Medicare還制定了2024年的新醫療計畫，幫助接受低收入補貼的個人，獲得更有價值的福利。通過新的LIS HMO計畫，會員可用0美元的自付額，獲得藥物以及其他HMO計畫中所有其他附加服務。另推出2024年新的0美元高級PPO核心計畫，該醫療計畫允許會員進入他們的全國醫療網絡，其中包含嵌入式牙科、視力、聽力、非處方津貼、帶健身津貼的健身房會員資格等，活動當天歡迎到R20攤位，與Aetna Medicare持牌保險經紀人，洽詢計畫詳情。

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