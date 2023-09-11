中國神話史詩《封神第一部》北美定檔9/22 封神世界震撼開啟
Well Go USA榮幸向媒體朋友和影迷們宣布，《封神第一部：朝歌風雲》（Creation Of The Gods I：Kingdom Of Storms）美國、加拿大IMax版將於2023年9月20日及21日超前首映兩天，9月22日（周五）全北美正式全面上映！
《封神第一部：朝歌風雲》根據中國最著名的古典奇幻小說《封神演義》改編，是一部宏偉的東方神話動作史詩電影，再現了3000多年前發生的人類、神仙和怪物之間曠日持久的神話戰爭。
《封神第一部》由烏爾善執導，費翔、李雪健、黃渤、於適、陳牧馳、娜然、此沙、武亞凡、夏雨、袁泉、王洛勇、侯雯元、黃曦彥、李昀銳、楊玏以及陳坤聯袂演繹，《封神第一部》將席捲美國及加拿大！
就在當地時間9月3日，捷報頻傳國民神話史詩電影《封神第一部》導演烏爾善、製片人羅珊珊亮相第80屆威尼斯國際電影節FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD頒獎禮，領取最佳類型片藝術貢獻獎，該獎項主要旨在表彰優秀的國際電影作品及電影人。
同時這是一部適合全家人觀賞的電影，初期上映的時候，不少家長紛紛表示不合適小朋友觀看，但是通過各種影視平台，驚奇的發現居然有小學生留言評論，要求大人們不用擔心，覺得電影拍的很棒，而且整體非常有趣。絕對是給予各個年齡段觀賞，一部充滿夢幻和刺激的冒險奇幻戰爭大作！
作為中國首部浩大匠心的製作模式，《封神第一部》這部耗資30億人民幣打造的巨制，驚艷問世！截至目前，貓眼數據顯示觀影人次已達5881.6萬，想看人數39.8萬人，購票評分高達9.4！票房即將到達26億人民幣的壯觀紀錄！海內外票房口碑雙沸騰，好評不斷，票房持續衝刺，有望突破30億大關。
《封神第一部》號稱30億製作費是片方誇大或者是宣傳的一種方式，根據製片人杜揚和出品人宋歌做出回應，大家才知道原來《封神》是實打實的細心認真投入製作，片方表示，《封神》的30億投資，有70%的資金都用在了後期的製作上，所以在演員上的預算其實並不多。
《封神第一部》的視覺特效團隊是Wētā FX（原名維塔數碼）是一家全球領先的綜合性視覺效果公司，總部設在新西蘭首都惠靈頓。由新西蘭導演彼得·傑克遜與好友理查德·泰勒、吉米·塞爾柯克共同創建。維塔數碼曾6次獲得奧斯卡最佳視覺效果獎，他們所製作的特效作品皆是大眾熟知的電影如《魔戒三部曲》、《金剛》、《阿凡達》、《霍比特人》、《飢餓遊戲》、《納尼亞傳奇》、《X戰警》及《哥斯拉》等百餘部片中的視效均出自於維塔的製作團隊。
《封神第一部》劇本顧問蘆葦的加盟，為影片注入了無盡的智慧與創意。蘆葦曾參與編劇的作品《瘋狂的代價》榮獲夏威夷電影節優秀作品獎，《黃河謠》摘得蒙特利爾國際電影節最佳導演獎，《霸王別姬》斬獲戛納電影節最佳影片「金棕櫚獎」、國際貢比西影評人獎和奧斯卡最佳外語片提名獎，《活著》則摘得戛納電影節評審團大獎以及紐約及洛杉磯影評人最佳外語片獎……等；美術指導葉錦添的加入更是為影片增添了獨特的視覺魅力。他在《樓蘭女》、《橘子紅了》、《誘僧》、《雙瞳》、《韓熙載夜宴圖》、《八月雪》和《長生殿》等作品中的服裝和美術設計備受國際矚目。
導演烏爾善，作為華語幻想類型電影的領軍人物，在拍攝製作《封神第一部》先從15000份演員資料中進行海選，被選中的演員們，更是要能文能武，主演們都要上古詩詞的課程學習《詩經》、《史記》、《尚書》，還要學…甲骨文，更是在「魔鬼教練」的調教下，不斷挑戰身體極限，這絕對是在中國史無前例，放眼世界都沒有如此用心前面的演員訓練營，每個訓練培養出來的演員，都是未來國產影視行業的新動力，通過電影把中華男兒的陽剛之氣發揮到極致！
故事簡介：
商王殷壽勾結狐妖妲己，暴虐無道，引發天譴。崑崙仙人姜子牙攜「封神榜」下山，尋找天下共主，以救蒼生。西伯侯之子姬發逐漸發現殷壽的本來面目，反出朝歌。各方勢力暗流湧動，風雲變幻端倪初顯。
這部電影將帶領觀眾進入一個神話的世界，展現出中國神話的崛起。視覺效果驚人，劇情扣人心弦，演員陣容強大，必將征服美國和加拿大的觀眾。
敬請期待《封神首部曲：朝歌風雲》在您附近的影院上映！不容錯過的一部中國電影奇幻古裝巨制！
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