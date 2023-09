中國神話史詩《封神第一部》北美定檔9/22 封神世界震撼開啟

Well Go USA榮幸向媒體朋友和影迷們宣布,《封神第一部:朝歌風雲》(Creation Of The Gods I:Kingdom Of Storms)美國、加拿大 IMax版將於2023年9月20日及21日超前首映兩天,9月22日(周五)全北美正式全面上映!

《封神第一部:朝歌風雲》根據中國最著名的古典奇幻小說《封神演義》改編,是一部宏偉的東方神話動作史詩電影,再現了3000多年前發生的人類、神仙和怪物之間曠日持久的神話戰爭。

《封神第一部》由烏爾善執導,費翔、李雪健、黃渤、於適、陳牧馳、娜然、此沙、武亞凡、夏雨、袁泉、王洛勇、侯雯元、黃曦彥、李昀銳、楊玏以及陳坤聯袂演繹,《封神第一部》將席捲美國及加拿大!

就在當地時間9月3日,捷報頻傳國民神話史詩電影《封神第一部》導演烏爾善、製片人羅珊珊亮相第80屆威尼斯國際電影節FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD頒獎禮,領取最佳類型片藝術貢獻獎,該獎項主要旨在表彰優秀的國際電影作品及電影人。

同時這是一部適合全家人觀賞的電影,初期上映的時候,不少家長紛紛表示不合適小朋友觀看,但是通過各種影視平台,驚奇的發現居然有小學生留言評論,要求大人們不用擔心,覺得電影拍的很棒,而且整體非常有趣。絕對是給予各個年齡段觀賞,一部充滿夢幻和刺激的冒險奇幻戰爭大作!

作為中國首部浩大匠心的製作模式,《封神第一部》這部耗資30億人民幣打造的巨制,驚艷問世!截至目前,貓眼數據顯示觀影人次已達5881.6萬,想看人數39.8萬人,購票評分高達9.4!票房即將到達26億人民幣的壯觀紀錄!海內外票房口碑雙沸騰,好評不斷,票房持續衝刺,有望突破30億大關。

《封神第一部》號稱30億製作費是片方誇大或者是宣傳的一種方式,根據製片人杜揚和出品人宋歌做出回應,大家才知道原來《封神》是實打實的細心認真投入製作,片方表示,《封神》的30億投資 ,有70%的資金都用在了後期的製作上,所以在演員上的預算 其實並不多。

《封神第一部》的視覺特效團隊是Wētā FX(原名維塔數碼)是一家全球領先的綜合性視覺效果公司,總部設在新西蘭首都惠靈頓。由新西蘭導演彼得·傑克遜與好友理查德·泰勒、吉米·塞爾柯克共同創建。維塔數碼曾6次獲得奧斯卡 最佳視覺效果獎,他們所製作的特效作品皆是大眾熟知的電影如《魔戒三部曲》、《金剛》、《阿凡達》、《霍比特人》、《飢餓遊戲》、《納尼亞傳奇》、《X戰警》及《哥斯拉》等百餘部片中的視效均出自於維塔的製作團隊。

《封神第一部》劇本顧問蘆葦的加盟,為影片注入了無盡的智慧與創意。蘆葦曾參與編劇的作品《瘋狂的代價》榮獲夏威夷電影節優秀作品獎,《黃河謠》摘得蒙特利爾國際電影節最佳導演獎,《霸王別姬》斬獲戛納電影節最佳影片「金棕櫚獎」、國際貢比西影評人獎和奧斯卡最佳外語片提名獎,《活著》則摘得戛納電影節評審團大獎以及紐約及洛杉磯 影評人最佳外語片獎……等;美術指導葉錦添的加入更是為影片增添了獨特的視覺魅力。他在《樓蘭女》、《橘子紅了》、《誘僧》、《雙瞳》、《韓熙載夜宴圖》、《八月雪》和《長生殿》等作品中的服裝和美術設計備受國際矚目。

導演烏爾善,作為華語幻想類型電影的領軍人物,在拍攝製作《封神第一部》先從15000份演員資料中進行海選,被選中的演員們,更是要能文能武,主演們都要上古詩詞的課程學習《詩經》、《史記》、《尚書》,還要學…甲骨文,更是在「魔鬼教練」的調教下,不斷挑戰身體極限,這絕對是在中國史無前例,放眼世界都沒有如此用心前面的演員訓練營,每個訓練培養出來的演員,都是未來國產影視行業的新動力,通過電影把中華男兒的陽剛之氣發揮到極致!

故事簡介:

商王殷壽勾結狐妖妲己,暴虐無道,引發天譴。崑崙仙人姜子牙攜「封神榜」下山,尋找天下共主,以救蒼生。西伯侯之子姬發逐漸發現殷壽的本來面目,反出朝歌。各方勢力暗流湧動,風雲變幻端倪初顯。

這部電影將帶領觀眾進入一個神話的世界,展現出中國神話的崛起。視覺效果驚人,劇情扣人心弦,演員陣容強大,必將征服美國和加拿大的觀眾。

敬請期待《封神首部曲:朝歌風雲》在您附近的影院上映!不容錯過的一部中國電影奇幻古裝巨制!