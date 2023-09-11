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巾幗會- 舉辦盛大溫馨慶中秋聯誼會

洛杉磯訊
左四起：英國皇家學會加州主席Princess Daren Cantrell ，創會會長張素九，中國駐洛杉磯總領舘參贊王薇，會長楊弼，右二，理事長陳潔
左四起：英國皇家學會加州主席Princess Daren Cantrell ，創會會長張素九，中國駐洛杉磯總領舘參贊王薇，會長楊弼，右二，理事長陳潔

巾幗會 (JinGuo Committee) 9月10日在工業市Pacific Palms Resort 舉辦「巾幗慶中秋，未來更錦綉」慶中秋聯誼會，近二百位優秀的巾幗會姐妹們參加。巾幗會創會會長張素九，巾幗會會長楊弼，中國駐洛杉磯總領舘參贊王薇，英國皇家學會RSSG加州主席Princess Daren Cantrell 等親臨現場同慶並頒發賀狀。

巾幗會會長楊弼接受采訪
巾幗會會長楊弼接受采訪

巾幗會會長楊弼致詞表示，中秋節是中國傳統中非常重要的節日，特別感謝創會會長張素久大姐、王薇參贊、各位領事們、巾幗會的姐妹們。非常榮幸的邀請到了王薇參贊、王琦、韓可珂領事蒞臨現場，感謝領館對巾幗會的支持和關心，也榮幸邀請到3位非常優秀傑出的美國女性嘉賓共慶傳統的中秋佳節。這也是中美民間文化藝術的交流和互動，是傳播中華傳統文化，促進中美民間友誼和增加感情。

英國皇家學會加州主席Princess Daren Cantrell 頒發賀狀，圖...
英國皇家學會加州主席Princess Daren Cantrell 頒發賀狀，圖左起：會長楊弼，創會會長張素九，理事長陳潔

今年巾幗會也做了很多有意義的活動和公益講座，包括醫學知識、健康保險、美容養顏、老人社區服務以及瑜伽等。很值得提的是巾幗會在3月應中國婦聯邀請，由張素久帶隊，拜訪了北京和其它縣市。更加了解了祖國的繁榮昌盛，也回饋將捐贈善款經過中國婦聯轉贈給中國少兒基金會。在美國當地捐贈衣物給美國的洛杉磯慈善機構，通過他們把這些衣物送給需要的人。

創會會長張素久
創會會長張素久

創會會長張素久表示，巾幗會這幾年與中國全國婦聯活動，都離不開總領館一路來的支持，感謝新上任的總領事夫人參加今天的慶祝活動。因著劉建大使夫人陳曉玲的緣分，成立了巾幗會，還與全國婦聯共同舉辦了三八婦女節。

中國駐洛杉磯總領舘參贊王薇
中國駐洛杉磯總領舘參贊王薇

中國駐洛杉磯總領舘參贊王薇表示，送上節日的祝賀及美好的祝願，給領區的華僑華人。巾幗會一直以來堅持為女性互助互贏，為中美婦女之間的交流做出了很多貢獻。希望繼續為促進中美友好，婦女之間的交流合作發揮更大作用。

英國皇家學會RSSG加州主席Princess Daren Cantrell
英國皇家學會RSSG加州主席Princess Daren Cantrell

英國皇家學會RSSG加州主席Princess Daren Cantrell 表示，今天非常榮幸能夠受邀參加此次盛會，也特別感謝委員會的邀請，也感謝今天出席的傑出女性，為文化事業公益捐款等做出貢獻，我為她們感到驕傲，也會向杰出人士頒發40 份證書。

理事長陳潔
理事長陳潔

巾幗會的姐妹們還自導自編自演了豐富精彩的節目，由林昆蓉，梁華，鴻雁，欣燕表演的女生合唱，楊洋，魏林峰的朗誦，趙林的獨唱等。

中美文化交流，以扇為媒，中秋傳情
中美文化交流，以扇為媒，中秋傳情

巾幗會(Jin Guo Committee) 2015年在美國南加州成立的非營利性組織，致力於為僑居海外的女性同胞提供合作聯誼、互助共贏的平台，在中美文化交流、慈善公益等領域開展了一系列活動。

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