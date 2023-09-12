「中文通」多媒體競賽：探索中文學習多元魅力

近年來，美國中文學習風潮如火如荼。隨著華人 的經濟和文化影響力不斷擴大，愈來愈多來美國人已認識到掌握中文的重要性對於個人與職業發展的關鍵作用。無論是幼兒還是大學生，都紛紛投入中文課程，期盼能在全球合作與交流中獲得更多的機會。這股熱情不僅驅動著中文教育資源的不斷充實，也促進了跨文化交流的深入發展。

在這樣的背景下，《中文通》多媒體競賽應運而生，以「興趣帶動學習」和「主題探索式教育」為核心理念。這場競賽旨在激發學生通過影片創作，深入探索多元的主題。參賽主題廣泛，從名人故事到社會議題，再到中文學習經驗和文化比較，學生們能夠自由選擇引發興趣並能表達創意的主題。這個比賽鼓勵學生運用多媒體工具，以獨特的方式呈現對所選主題的看法和想法。通過這種方式，學生不僅能夠展示他們的中文學習成果，還能夠培養批判思維、表達能力以及跨文化交流的技能。

無論學生選擇哪個主題，他們都能夠在這場競賽中找到學習的樂趣和動力，並將他們的創意和觀點分享給他人。

為確保競賽的公平性，今年的《中文通》多媒體競賽暫不接受在家庭環境中說中文的華僑子弟參賽，但誠摯邀請華僑子弟在投票 日踴躍參與，見證中文老師在美國教育英才方面的成果。主辦單位強調，尊重所有參賽者的努力，並高度重視競賽的公平性，這是做出此決定的基本原因。

主辦單位進一步表示，充分理解華僑子弟中文學習的重要性。未來，將堅守公平與公正的原則，並根據實際情況考慮為華人子弟獨立設立一個組別，以鼓勵更多學子參與，共同展現他們的中文學習成果。如果此次比賽順利舉行，這將是未來發展的目標，主辦單位期待為華僑子弟提供一個展示自己的平臺，並與其他學習者一同推動中文教育在美國的蓬勃發展。

主辦單位期待這場比賽能開啟學習者更寬廣的視野，在創意的舞臺上綻放獨特光彩。

‧《中文通》多媒體競賽詳情：https://sites.google.com/dahuachinese.com/cglc

‧《中文通》多媒體競賽報名時間：九月一日至十月二日

‧預計收件截止日：十月十五日（或應報名參賽學校行程彈性調整）

‧投票活動將在大話中文的官方Youtube頻道進行

‧總獎金：1,800美元

主辦方大話中文是來自台灣的華語教學新創公司，創辦人林渝軒曾於2019年取得教育部 實習機會至美國教學。在教學過程中，他體認到缺乏引人入勝的學習素材，因而創立了大話中文，以台灣自由、創新、專業的華語教育為核心，並藉助教育科技，致力於協助美國中學生至成人的中文教育。大話中文以「興趣帶動學習」為目標，讓更多人喜愛中華文化的精髓。這場競賽不僅是大話中文對中文學習的貢獻，也體現了創新力量的影響。透過《中文通》多媒體競賽，大話中文期待將中文學習引向新的高峰。

官方網站：https://dahualanguage.com。