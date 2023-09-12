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「嗨中秋」贊助客戶介紹 「牛頭牌」乾拌麵、「楊協成」飲料與您同嗨中秋！

洛杉磯訊
牛頭牌乾拌麵「香爆麻辣」嚴選頂級花椒與綜合辛香料，拌Q彈的台南手工刀削麵。(業者提供)
牛頭牌乾拌麵「香爆麻辣」嚴選頂級花椒與綜合辛香料，拌Q彈的台南手工刀削麵。(業者提供)

世界日報天普市政府合辦的「嗨中秋」活動

時間：9/16(六)12pm-10pm 、9/17(日)12pm-9pm

地點：5939 Golden West Ave., Temple City (天普市公園)

力成貿易公司贊助世界日報《嗨中秋》，9月16、17日兩天將帶來牛頭牌乾拌麵及楊協成飲料做為現場活動贈品。

台灣第一醬料品牌「牛頭牌」從麵攤起家，傳承一甲子後不忘初心，經多年研發，打造屬於台灣味的「牛頭牌乾拌麵」。乾拌麵的靈魂在於醬料，牛頭牌嚴選優質食材調配黃金比例醬汁，搭配台南手工日曬關廟麵，製成口味絕佳的乾拌麵，層次豐富、口齒留香。

在各大華人超市有售的「牛頭牌乾拌麵」可選擇的口味有：經典沙茶、紅蔥香醬、香爆麻辣、椒香胡麻，讓異鄉遊子復刻記憶中最初的味道。

楊協成 (Yeo's) 是新加坡上市飲品公司，廣受歡迎。在兩天的嗨中秋活動中，楊協成贊助的盒裝飲料將帶來三種口味：原味豆奶、菊花茶及冬瓜茶。

其中，楊協成經典產品「原味豆奶」採原粒研磨，盡可能保留大豆營養和豆香。

濃郁豆香的楊協成「原味豆奶」，口感細膩順滑。(業者提供)
濃郁豆香的楊協成「原味豆奶」，口感細膩順滑。(業者提供)

天普 世界日報 華人超市

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