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「嗨中秋」贊助客戶介紹 中華航空贊助機票 一圓回鄉夢

洛杉磯訊
中華航空公司 ( China Airlines ) 贊助世界日報與天普市政府合辦的「嗨中秋」活動。(業者提供)
中華航空公司 ( China Airlines ) 贊助世界日報與天普市政府合辦的「嗨中秋」活動。(業者提供)

世界日報天普市政府合辦的「嗨中秋」活動

時間：9/16(六)12pm-10pm 、9/17(日)12pm-9pm

地點：5939 Golden West Ave., Temple City (天普市公園)

經常提供機票做為抽獎；積極參與南加州華人社區活動的中華航空公司 ( China Airlines ) ，亦力挺贊助世界日報與天普市政府合辦的「嗨中秋」活動。華航將帶來活動現場一張洛杉磯 (或安大略) 至台北來回經濟艙機票，做為「嗨中秋」9月16日週六幸運抽獎的最大獎項。

華航目前每週有十個航班從洛杉磯國際機場 ( LAX ) 起飛至台灣，除了夜間天天一班外，每週一、三、五另還有下午航班，此外，華航從安大略機場 ( ONT ) 起飛至台灣也是天天有夜間航班。華航從大洛杉磯區兩個機場飛往至台灣的一週17個航班選擇，讓中外旅客皆喜歡華航貼心的彈性時程表，方便他們安排回台灣或轉往其他亞洲城市。

在歐洲航線上，華航最新動態是7月18日正式開闢了台北飛布拉格航線 。華航歐洲黃金六大直飛航點包括：荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格。華航歐洲航網佈局完整，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司。

華航官網 www.china-airlines.com。

洛杉磯國際機場 天普 世界日報

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