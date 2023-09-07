現代汽車2024 Elantra系列轎車改款隆重登場

2024現代Elantra

北美現代汽車展出改良的2024 Elantra。成果超出客戶預期。2024 Elantra在今秋上市。

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Jose Muñoz 表示：現代依然致力於轎車的發展，現代汽車一直以來都有定期更新Elantra系列車款，2024更是經過精美升級的Elantra車款。

現代汽車設計師Simon Loasby表示，Elantra方面，重新詮釋Elantra的外觀與內飾，添加有助於車主的功能，並創造了一個獨一無二且更富玩味的特色，強調了Elantra的大膽且極富動感的外型設計，進而實現現代汽車參數動感的設計風格，藉由新款的鯊魚鼻造型讓Elantra看起來更加寬廣。

2024 Elantra的標配安全配備與功能包括新型後側安全氣囊、新型後方安全帶提醒裝置、添加到下列安全功能的方向盤觸覺反饋。還有線道保持輔助、盲點碰撞警示、後方橫向交通防碰撞輔助。

2024 Elantra的升級內飾有新型柔軟觸感的前門面板、新型4.2吋儀表板組合設計、新增兩個後座USB-C插座、新增一個前座USB-C插座、重新設計的無線充電板2024現代Elantra內飾。

2024 Elantra的升級科技功能有環繞視野監視器、盲點監視器，以及前進/後退停車距離警示(Limited車型標配)、第二代現代數位鑰匙(iPhone 和Android 兼容)、車輛Wi-Fi熱點、10.25吋信息娛樂系統現已成為SEL以上車型的標準配置。

新款Elantra的引擎系列包含2.0升汽油引擎、2.0升渦輪增壓引擎、1.6升渦輪增壓引擎，以及1.6升油電混合引擎(HEV)。2.0升的渦輪增壓引擎是為Elantra N Line特別開發的。