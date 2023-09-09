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OSIM傲勝 激勵健康生活44年 周年慶享多重驚喜優惠

洛杉磯訊
OSIM傲勝周年慶享限時優惠。(業者提供)
OSIM傲勝周年慶享限時優惠。(業者提供)

作為亞洲高端健康生活方式的領導品牌，OSIM傲勝44年來初心一直不變，持續為大眾提供智慧和舒適的體驗，並激勵健康生活。為感謝大眾一如既往的支持，OSIM傲勝已經推行一連串的歡慶活動，誠邀您到店內放鬆一下。

旗艦產品減壓養身椅OSIM uLove3，結合紓壓酷炫造型於一身，現代人生活繁忙，身體無形中累積了不少壓力，面對日積月累身體的疲勞，按摩是一個不錯的減壓方法。為全面瞭解您的整體健康狀況，OSIM uLove3驅動革新AI壓力監測科技，測量生活化健康指標，包括身體緊張度、心率和呼吸頻率，找出壓力來源。按摩過程還加上引導式深呼吸練習，讓使用者紓壓及放鬆身心。

OSIM傲勝44周年慶限時優惠高達56折，即日起到任何一家OSIM傲勝美國門店體驗，即可免費參加抽獎，小至便攜式按摩器，大到全身按摩椅全部參加，中獎率100%。馬上到店體驗暢享各種優質健康保健產品和各種優惠好禮吧！

洛杉磯分店：OSIM The Shops at Santa Anita, Ground level, 400 S. Baldwin Ave., #B-2, Arcadia, CA 91007，626-348-8236；OSIM Brea Mall：Upper Level, 1065 Brea Mall #2010, Brea, CA 92821，714-784-6025；OSIM Del Amo：21540 Hawthorne Blvd., Suite #405A, Torrance, CA 90503，310-528-2032；聖荷西分店：OSIM Valley Fair, 2855 Stevens Creek Blvd., Unit A337, Santa Clara, CA 95050，408-320-2926；三藩市分店：OSIM Stonestown Galleria, 3251 20th Ave., Ste. 115, San Francisco, CA 94132，626-734-8730；紐約分店：OSIM Roosevelt Field, #2039 (Upper Level), 630 Old Country Rd, Garden City, New York 11530，626 636 5080。

洛杉磯 聖荷西 AI

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