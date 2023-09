OSIM傲勝 激勵健康生活44年 周年慶享多重驚喜優惠

OSIM傲勝周年慶享限時優惠。(業者提供)

作為亞洲高端健康生活方式的領導品牌,OSIM傲勝44年來初心一直不變,持續為大眾提供智慧和舒適的體驗,並激勵健康生活。為感謝大眾一如既往的支持,OSIM傲勝已經推行一連串的歡慶活動,誠邀您到店內放鬆一下。

旗艦產品減壓養身椅OSIM uLove3,結合紓壓酷炫造型於一身,現代人生活繁忙,身體無形中累積了不少壓力,面對日積月累身體的疲勞,按摩是一個不錯的減壓方法。為全面瞭解您的整體健康狀況,OSIM uLove3驅動革新AI 壓力監測科技,測量生活化健康指標,包括身體緊張度、心率和呼吸頻率,找出壓力來源。按摩過程還加上引導式深呼吸練習,讓使用者紓壓及放鬆身心。

OSIM傲勝44周年慶限時優惠高達56折,即日起到任何一家OSIM傲勝美國門店體驗,即可免費參加抽獎,小至便攜式按摩器,大到全身按摩椅全部參加,中獎率100%。馬上到店體驗暢享各種優質健康保健產品和各種優惠好禮吧!

洛杉磯 分店:OSIM The Shops at Santa Anita, Ground level, 400 S. Baldwin Ave., #B-2, Arcadia, CA 91007,626-348-8236;OSIM Brea Mall:Upper Level, 1065 Brea Mall #2010, Brea, CA 92821,714-784-6025;OSIM Del Amo:21540 Hawthorne Blvd., Suite #405A, Torrance, CA 90503,310-528-2032;聖荷西 分店:OSIM Valley Fair, 2855 Stevens Creek Blvd., Unit A337, Santa Clara, CA 95050,408-320-2926;三藩市分店:OSIM Stonestown Galleria, 3251 20th Ave., Ste. 115, San Francisco, CA 94132,626-734-8730;紐約分店:OSIM Roosevelt Field, #2039 (Upper Level), 630 Old Country Rd, Garden City, New York 11530,626 636 5080。