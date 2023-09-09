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正官庄 為美消費者打造紅參健康菜單

洛杉磯訊
由左至右：Kabuki主廚Paul Lee，Kabuki首席執行官David Lee，Kabuki總裁 Joan Lee，Kieu Chinh，KGCUS首席執行官Andrew Y.B. Lee。(業者提供)
由左至右：Kabuki主廚Paul Lee，Kabuki首席執行官David Lee，Kabuki總裁 Joan Lee，Kieu Chinh，KGCUS首席執行官Andrew Y.B. Lee。(業者提供)

配合全球「食療」趨勢，全球頂尖品牌正官庄宣布與Kaizen Dining Group的Kabuki餐廳鏈合作，於日前在Kabuki亨廷頓海灘主餐廳的活動中揭幕。這次合作結合了正官庄的120年傳統和健康益處，以及美國人熟悉的日本料理，為美國消費者推出韓國紅參健康營養菜單，旨在推廣韓國紅參的健康益處和豐富歷史。

正官庄美國總部的CEO Lee Yun-beom (見圖右一)博士表示：「韓國紅參，科學上稱為Panax Ginseng C.A. Meyer，與美國或其他地區的人參品種有所不同；它已經通過超過450個研究和臨床研究，如美國、加拿大、韓國、日本、中國和印度等國家的科學驗證。韓國紅參在東方文化中有著2000多年的歷史，一直以來都被用於各種形式的營養飲食。」

Kabuki的主廚Paul Lee (見圖左一) 於會中介紹他們此次新推出的紅參菜品有9種選擇，從紅參沙拉到紅參鰻魚飯碗，再到紅參豚骨拉麵、紅參照燒雞，甚至是紅參冰茶和紅參威士忌，滿足不同口味和健康需求。

同時Kabuki CEO David Lee (見圖左二)表示，這次合作將為美國人帶來新的價值，結合了飲食的樂趣和科學營養。這一升級進一步提升了Kabuki的健康用餐理念，融入了韓國紅參的優越和益處價值。

正官庄強調他們自1899年以來一直秉持著紅參的傳統和價值，並使用G1899方法，保留了韓國人蔘的真正本質。他們的紅參經過超過410個專利和320多篇研究論文的驗證，並獲得了多種安全認證。

這次合作不僅展示了韓國紅參的健康益處，還介紹了標準化的生產方法、科學驗證以及認證案例。韓國人參公司（KGC）成立於1899年，是世界上領先的人參品牌和草藥膳食公司，提供最高品質的韓國紅參產品，業務遍及亞洲、歐洲、中東地區和美國，滿足全球消費者的需求。

日本 CEO 印度

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