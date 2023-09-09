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奢華 X 神秘 10/13 跟著文景假期遊「杜拜埃及14天」

洛杉磯訊

洛杉磯文景假期推出「杜拜埃及14天」，10月13日出發，由著名主持人莫少康、文景假期CEO Jeffrey陳聯手親自帶團，包含全程從洛杉磯出發的往返國際和杜拜埃及段境內機票，以及三餐、酒店、尼羅河河輪等費用，每人僅 $3,499。

文景假期介紹，杜拜是中東地區的經濟和金融中心，匯集了全世界最富有的石油大亨。杜拜的奢華常人難以企及，摩天大樓高聳入雲，名牌匯集的奢侈品購物中心，黃金堆砌的豪華別墅等等，文景假期將帶團員親身感受奢靡又神祕的杜拜。

文景假期將安排乘坐高速電梯前往世界第一高樓哈利法塔 (Burj Khalifa) ，登上124層平台，一覽超現代的摩天大樓，猶如置身空中。還要乘坐越野車享受衝砂之旅，刺激又盡興，再去乘坐阿拉伯風格的木船沿著杜拜河航行，欣賞兩岸絢麗多彩的夜景和聆聽優美的阿拉伯民間音樂。當也造訪阿布扎比皇宮、博物館，體驗皇家文化及歷史。

體驗過雲端震撼、天際奇觀及狂歡沙漠後，接下來將飛往文明古國神秘的埃及。 埃及是古代法老王國的搖籃，這裡的金字塔、獅身人面像和其他宏偉的建築成為人類歷史的見證。

文景假期在埃及將安排參觀古埃及金字塔、阿布辛拜勒神廟、菲萊神廟，乘坐豪華河輪暢遊尼羅河。尼羅河的日出與黃昏， 是尼羅河遊輪之旅中最美麗的時刻，當太陽從河的一側升起或沉落，尼羅河變成了一塊金色的畫布，映襯著周圍的大自然和古代建築，帶來一場無語倫比的視覺盛宴。此外，紅海出海、盧克索熱氣球等，讓人流連忘返。

文景假期為北美最大出境旅遊公司之一， 成立19年來秉持品質和價格並重， 線上、線下相結合，全美、加、澳、中共計10多家線下旅遊體驗店，官網有數千條產品可供選擇。中文、英文、西班牙語團每週均有發團，每年組織達數萬人出境旅遊。

詳洽洛杉磯總店 (626) 300-1111，爾灣99 大華內( 626) 576-9688，鑽石吧 (888) 664-5678 ，中文網站 www.wenjing.com。

洛杉磯 石油 雲端

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