極品假期推Viking歐洲河輪 訂就送機票

德國烏茲堡。（業者提供）

旅遊向來所費不貲，想要一次暢遊多國，並且享受頂級住宿以及餐食，如果口袋沒有深度是絕對辦不到的。因此遊輪專家極品假期以專業的角度來為大家介紹遊輪的優點並推出「買遊輪送機票」之促銷方案，在9/18 至9/28/2023前訂購Viking遊輪行程，可享受歐洲來回機票、送每房250元折扣、送每房200元船上零用金和訂金只要每人25元的多重優惠!

此次推出「萊茵河8天」 造訪4國：瑞士、德國 、法國、荷蘭 ; 巴賽爾至阿姆斯特丹7晚河流遊輪，出發日期: 2024年11月14日，每人2998元起。「大歐洲15天」 造訪4國：荷蘭、德國、奧地利、匈牙利；布達佩斯至阿姆斯特丹14晚河流遊輪，出發日期: 2024年12月11日，每人4499元起。「東歐17天」造訪7國：羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、匈牙利、斯洛伐克、奧地利。布加勒斯特至維也納16晚河流遊輪，出發日期：2024年8月16日，每人5999元起。機票出發城市有：洛杉磯、舊金山、紐約、波士頓等，其他城市可去電洽詢。限時促銷由9/18 至9/28/2023止，船位有限，不要錯過。

「全包式—頂級河輪服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

「浪漫多瑙河Danube River 」造訪有「東歐巴黎」和「多瑙河明珠」美譽的匈牙利首都「布達佩斯」，經過音樂之都「維也納」，再到拿破崙讚美為歐洲最美小鎮的「帕紹」，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產 小鎮「雷根斯堡」等城市，到德國的「紐倫堡」，都是多瑙河最經典的地方。

「暢遊萊茵河Rhine River」一路遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的「科隆」，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

「美茵河Maine River」是萊茵河的一條支流，全長524 公里，萊茵河被德國人稱為父親河，而美茵河則被稱為母親河；美茵河像一把鋒利的寶劍把德國法蘭克福市劈成兩半，它被譽為「美茵河畔的耶路撒冷」、「德國最大的書櫃」，它不僅是德國的經濟中心同時它又是一座文化名城。這裡也是世界文豪-歌德的故鄉。

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