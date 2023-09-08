寶璣Type XX系列名錶 到昌興一睹帥勁

寶璣 ( Brequet ) 全新 Type XX 腕錶頗具前衛風格。（業者提供）

寶璣名錶 ( Breguet ) ，擁有200多年卓越製錶工藝， 多次榮獲專利發明和最佳傑出設計獎，每一款寶璣腕錶巧妙地將經典與傳統融入設計之中，是傳統製錶理念與現代製錶工藝的完美融合。昌興珠寶代理寶璣名錶多年，錶迷可前來一睹寶璣名錶風範。

昌興表示，寶璣 Type XX 系列一直是製錶界的經典，伴隨航空歷史的發展而歷久不衰，寶璣為此深感自豪，並將經典之作重新詮釋，推出融合創新設計與現代風格的作品，向歷史致敬。

全新寶璣 Type XX 腕錶頗具前衛風格。腕錶採用饒富現代氣息的黑色錶盤，並沿用 Type 20 的經典風格。阿拉伯數字時標、指針與錶圈上的三角形標記均覆有象牙色夜光塗層。日期顯示窗位於4時和5時之間。42毫米精鋼錶殼配備帶刻度的錢幣紋雙向旋轉錶圈。

腕錶搭載全新自動上鍊機芯。機芯堅固耐用，兼具創新性能，同時受到多項專利保護，更融合了現代計時腕錶的所有製錶科技。透過藍寶石水晶錶背可清晰欣賞到機芯細節，包括造型如機翼並鐫刻寶璣標誌的黑色擺陀，該錶配有小牛皮錶帶，並隨附一條額外的黑色 NATO錶帶，可依個人喜好搭配替換，快速更換系統的設計方便快捷，可自行操作，無需工具輔助。

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