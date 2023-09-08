Cabinet City Kitchen and Bath羅蘭岡分店開幕
Cabinet City Kitchen and Bath宣布9日位於羅蘭岡分店隆重開幕，美國國會議員趙美心博士日前率先走訪了該公司位於聖蓋博市的櫥櫃城。趙美心博士贊掦櫥櫃城在疫情初期非但沒有停業，在確保員工安全的情況下保持業務運營，還招聘了30多名全職員工服務當地社區，這些舉措對當地經濟和就業產生積極影響。
她參觀了整個展廳及聆聽該公司20年發展的簡報後，高度稱讚櫥櫃城是此行業的領頭軍，並為公司創始人Lisa Fang 頒發了傑出企業獎。
櫥櫃城新分店隆重開幕，現正舉行優惠酬賓活動，所有店內的新款櫥櫃以限時提供八折(20% OFF)折扣。其他服務包擡免費諮詢、測量、設計、安裝等一條龍作業及免費上門測量設計。作為一家經營已有20年的公司，Cabinet City Kitchen and Bath在競爭激烈的廚房和浴室櫥櫃市場中穩坐頭把交椅，這充分展示了老闆對專業管理和堅持的努力。
該公司提供廚房和浴室櫥櫃的供應公司，總公司擁有一座面積超過3萬平方英尺的產品與設計的體驗展廳，展示了各種類型和風格的廚房和浴室櫥櫃、檯面、水槽、油煙機和把手等等。設計獨特的展廳具有人性化的感覺，吸引了眾多人前往參觀。許多人可能只是想隨便逛逛，但一旦進入展廳，他們往往會被展示的產品所吸引，產生重新裝修家居的衝動。提供一站的服務，滿足客戶對廚房和浴室的各種需求，無論是櫥櫃、檯面測量、款式選擇，還是設計安裝和裝修，都能提供全方位的服務，被譽為該地區點評數量第一而且服務最好的公司之一。
並常備大量各種風格的廚房和衛浴產品，如歐式衛浴櫃、德國高端花灑、龍頭以及高端TOTO馬桶。櫥櫃產品從傳統實木風格或現代歐式鐳射封邊技術櫥櫃，以及全屋定製等均能滿足需求。所有櫥櫃均採用至少5/8英寸或3/4英寸的膠合板結構及配有燕尾抽屜、自動回彈軌道和鉸鏈。
Rowland Heights （羅蘭崗）新分店位於17588 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91745，電話: (626)838-5195。San Gabriel 市總公司位於5132 Walnut Grove Ave., San Gabriel, CA 91776，電話: (626)478-2528。
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