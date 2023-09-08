Cabinet City Kitchen and Bath羅蘭岡分店開幕

Cabinet City Kitchen and Bath宣布9日位於羅蘭岡分店隆重開幕，美國國會議員趙美心 博士日前率先走訪了該公司位於聖蓋博市的櫥櫃城。趙美心博士贊掦櫥櫃城在疫情 初期非但沒有停業，在確保員工安全的情況下保持業務運營，還招聘了30多名全職員工服務當地社區，這些舉措對當地經濟和就業 產生積極影響。

她參觀了整個展廳及聆聽該公司20年發展的簡報後，高度稱讚櫥櫃城是此行業的領頭軍，並為公司創始人Lisa Fang 頒發了傑出企業獎。

櫥櫃城新分店隆重開幕，現正舉行優惠酬賓活動，所有店內的新款櫥櫃以限時提供八折(20% OFF)折扣。其他服務包擡免費諮詢、測量、設計、安裝等一條龍作業及免費上門測量設計。作為一家經營已有20年的公司，Cabinet City Kitchen and Bath在競爭激烈的廚房和浴室櫥櫃市場中穩坐頭把交椅，這充分展示了老闆對專業管理和堅持的努力。

該公司提供廚房和浴室櫥櫃的供應公司，總公司擁有一座面積超過3萬平方英尺的產品與設計的體驗展廳，展示了各種類型和風格的廚房和浴室櫥櫃、檯面、水槽、油煙機和把手等等。設計獨特的展廳具有人性化的感覺，吸引了眾多人前往參觀。許多人可能只是想隨便逛逛，但一旦進入展廳，他們往往會被展示的產品所吸引，產生重新裝修家居的衝動。提供一站的服務，滿足客戶對廚房和浴室的各種需求，無論是櫥櫃、檯面測量、款式選擇，還是設計安裝和裝修，都能提供全方位的服務，被譽為該地區點評數量第一而且服務最好的公司之一。

並常備大量各種風格的廚房和衛浴產品，如歐式衛浴櫃、德國高端花灑、龍頭以及高端TOTO馬桶。櫥櫃產品從傳統實木風格或現代歐式鐳射封邊技術櫥櫃，以及全屋定製等均能滿足需求。所有櫥櫃均採用至少5/8英寸或3/4英寸的膠合板結構及配有燕尾抽屜、自動回彈軌道和鉸鏈。

Rowland Heights （羅蘭崗）新分店位於17588 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91745，電話: (626)838-5195。San Gabriel 市總公司位於5132 Walnut Grove Ave., San Gabriel, CA 91776，電話: (626)478-2528。