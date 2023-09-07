吳春玲國際頂級財務管理專家 用專業詮釋傑出

吳春玲國際頂級財務管理專家。(吳春玲提供)

吳春玲國際頂級財務管理專家，用3年時間把一家企業從100萬級提升到100億級的先例。另一壯舉用1年時間，把一家連續虧損6年的企業扭虧為盈。吳春玲以她傑出的財稅管理經驗，專業的智慧，為行業做出巨大貢獻，用創新性思維挽救了企業。

吳春玲做為國際頂級的財務管理專家，她發現早期進入中國的外企都要做兩套賬。原因是當時中國的某些財稅關鍵指標與國際通行的指標在編制內容上有很大不同。拿國際通行的賬本，中國的相關部門不接受。而拿中國相關部門認可的賬，外企又不認。她明白，必須做出改變。

吳春玲除了拿著賬本不斷去財務和稅務管理部門，讓相關機關更多了解國際通行的會計準則以及做法，一再推動相關部門跟國際通行準則接軌。她還準備了一整套的培訓課程去給相關部門做培訓。整整10年時間，她的“變革”成功了。

做為一個國際頂級的財務管理專家，吳春玲每天都要應付國際多變的大環境，還要有前瞻預見性。她每天與各個國家或區域的財務部門了解預算 的執行情況、盈利狀況和分析報告，從中預判到每個國家或者地區的發展以及業績，並對盈利的狀況進行跟踪改進。甚至她還要不斷地飛去幫助他們解決問題。同時還要面對董事會和各投資 者匯報收支情況、介紹公司的業績、運營狀況、項目的情況以及未來計劃。甚至有時候剛下飛機，還沒出機場就要參加另一場定期會議。

這需要一個傑出的大腦，因為這份工作需要用數字說話，所以她不停針對銷售情況做各種評估，從而決定是否值得投資，多長時間得到回報。評估一旦發現十年以上無法回收成本，吳春玲就會毫不猶豫地投反對票。

吳春玲習慣用創新性的思維方式去解決問題。她第一次擔任企業CEO 是臨危受命，也是用創新性思維解決了面臨的難題。因為一批員工集體離職，吳春玲上任就先用改革薪酬的方式留住了公司核心框架，然後在每個部門進行改革。僅用3個月時間，公司就又重新走上正軌，並在第二年讓營業額翻了一倍。