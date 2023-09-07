康複力提升患者營養吸收 提供治療癌症的輔助效益

「康複力」是市場上唯一獲得日本國立琉球大學研究團隊授權研發配方的產品。(業者提供)

近期刊登於美國醫學 圖書館的研究報告引發了高度關注，數據顯示，高達86%的癌症 患者在治療後明顯感受到由治療副作用引發的身體不適。這些副作用的主要成因可以追溯到兩個方面：一是疾病本身引發的胃腸吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的不良反應。近年來，學術研究機構日益重視如何針對癌症患者在營養補充方面遇到的問題。

為了提升癌症患者治療期間的營養吸收以及加強自體免疫力，日本 沖繩健康科學研究所與國立琉球大學合作研發了名為「康複力」的癌症患者營養保健品，其主要成分為褐藻醣膠。「康複力」採用三種天然成分提取而成的複合配方，其中主要成分褐藻醣膠源自沖繩海藻和昆佈板根，是多醣體中含量最豐富的成分。經實驗證實，它能夠幫助引導體內異常細胞凋亡，從而防止其擴散轉移。

此外，巴西蘑菇的添加可以激活腸道免疫，有助於激活免疫T細胞和自然殺傷細胞NK。而長命草的成分則豐富多種微量元素，有助於抗擊體內活性氧，促進病患治療期間的胃腸營養吸收。「康複力」的膠囊採用最新的植物纖維製成，有助於吸收消化，其所有成分均在日本本地生產製造。

值得一提的是，「康複力」是市場上唯一獲得日本國立琉球大學研究團隊授權研發配方的產品，由美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產。它通過增強腫瘤凋亡能力、激活免疫細胞，以及加強腸道吸收和體內抗發炎效果，為病患提供三重機會，幫助其迅速恢復健康。

欲索取產品信息，可致電專線：1-626-866-1558。