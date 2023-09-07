我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

康複力提升患者營養吸收 提供治療癌症的輔助效益

洛杉磯訊
「康複力」是市場上唯一獲得日本國立琉球大學研究團隊授權研發配方的產品。(業者提供)
「康複力」是市場上唯一獲得日本國立琉球大學研究團隊授權研發配方的產品。(業者提供)

近期刊登於美國醫學圖書館的研究報告引發了高度關注，數據顯示，高達86%的癌症患者在治療後明顯感受到由治療副作用引發的身體不適。這些副作用的主要成因可以追溯到兩個方面：一是疾病本身引發的胃腸吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的不良反應。近年來，學術研究機構日益重視如何針對癌症患者在營養補充方面遇到的問題。

為了提升癌症患者治療期間的營養吸收以及加強自體免疫力，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學合作研發了名為「康複力」的癌症患者營養保健品，其主要成分為褐藻醣膠。「康複力」採用三種天然成分提取而成的複合配方，其中主要成分褐藻醣膠源自沖繩海藻和昆佈板根，是多醣體中含量最豐富的成分。經實驗證實，它能夠幫助引導體內異常細胞凋亡，從而防止其擴散轉移。

此外，巴西蘑菇的添加可以激活腸道免疫，有助於激活免疫T細胞和自然殺傷細胞NK。而長命草的成分則豐富多種微量元素，有助於抗擊體內活性氧，促進病患治療期間的胃腸營養吸收。「康複力」的膠囊採用最新的植物纖維製成，有助於吸收消化，其所有成分均在日本本地生產製造。

值得一提的是，「康複力」是市場上唯一獲得日本國立琉球大學研究團隊授權研發配方的產品，由美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產。它通過增強腫瘤凋亡能力、激活免疫細胞，以及加強腸道吸收和體內抗發炎效果，為病患提供三重機會，幫助其迅速恢復健康。

欲索取產品信息，可致電專線：1-626-866-1558。

癌症 日本 醫學

上一則

海獅臉遭刀插 志工緊急救援

下一則

吳春玲國際頂級財務管理專家 用專業詮釋傑出

延伸閱讀

紐約兒童誤食大麻糖果中毒病例 2年增逾2倍

紐約兒童誤食大麻糖果中毒病例 2年增逾2倍
日為中核汙水制裁狀告WTO 中外交部：中方舉措完全正當

日為中核汙水制裁狀告WTO 中外交部：中方舉措完全正當
中國祭進口禁令 日本展開全民運動挺自家水產品

中國祭進口禁令 日本展開全民運動挺自家水產品
中國禁海產 日本補助漁業拚美歐市場

中國禁海產 日本補助漁業拚美歐市場
歐美客擠滿 東京高級飯店比疫前大漲30%

歐美客擠滿 東京高級飯店比疫前大漲30%
陳吉仲自豪搶日本的蛋 洪孟楷：禽流感不要的還自喜

陳吉仲自豪搶日本的蛋 洪孟楷：禽流感不要的還自喜

熱門新聞

警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37
5名嫌犯10天內5次對同一所住宅進行入室盜竊。（ABC 7）

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

2023-08-30 19:30
好市多等零售商勞工節大促已經開跑。（取材自Costco官網）

勞工節大促已開跑 優質折扣一次看

2023-08-30 15:08

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡