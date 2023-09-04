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享用自然好味道 楊協成飲料與您同嗨中秋！

洛杉磯訊

楊協成（Yeo’s）是新加坡的上市飲品公司，為亞洲第一個製作紙包飲料的企業。今年世界日報9/16、17的嗨中秋活動，楊協成贊助的盒裝飲料帶來三種口味：原味豆奶、菊花茶及冬瓜茶。家戶歡迎的飲料品牌「楊協成」祝福華人朋友月圓人團圓。

楊協成冰涼飲品 消暑解渴絕配

儘管已將正式踏入秋天，南加經過颶風來襲後將迎接下一輪高溫熱浪天氣。在酷熱高溫下，來一杯冰涼的楊協成飲品 ( Yeo’s ) 消暑解渴正是最好不過！

還記得小時候凡天氣炎熱或吃了煎炸上火的食物，必定飲一杯冰涼菊花茶來解暑降火。冰涼透心的口感令人心情馬上變得舒爽！楊協成「菊花茶」系列採用優質杭白菊菊花精心泡製而成，有原味和蜂蜜兩種口味，淡淡清香的菊花茶既健康又低糖絕對是老少咸宜。

此外，楊協成飲料系列有各式各樣充滿亞洲特色的口味。充滿熱帶風味的「荔枝汁」及「甘蔗汁」，味道甘甜。喜歡清淡口感和淡雅味道的可選擇「冬瓜茶」，喜愛Q彈口感的有「仙草蜜」，亦有茶味芳香的「冰檸檬茶」或「綠茶」供茶類愛好者選用，無論那一種味道，總有一款適合您的口味！

楊協成原味豆奶 經典產品中的經典

楊協成所選用的大豆，產自於「楓葉之國」加拿大，這裡地廣人稀土地肥沃，光照充足氣候優良，地理環境條件優越，相當適合大豆生長，原料的品質有保障。在經過多重篩選工序，剔除大豆中的雜質和不合格標準的顆粒後，顆粒均勻且飽滿的它們才能進入楊協成原料倉庫。

在產品的製作工藝上，楊協成採用的是原粒研磨工藝，盡可能保留大豆本身的營養物質，以及大豆原有的濃郁豆香，所以豆奶的口感細膩又順滑。

豆奶助健康 創意料理 用途百搭

簡單一杯冰豆奶就是蛋白質豐富的消暑降溫好物了！很多人認為豆奶多為早餐享用的飲料。但豆奶本身其實用途廣泛非常百搭，可鹹可甜，可冰可熱。特別近年來大家把豆奶創意地運用在不同的料理中， 無意間發掘出各式各樣的新鮮配搭。除了用豆奶做成大家熟悉的甜品糕點及飲料外，還有用豆奶做湯底的火鍋、豆奶涼麵、豆奶咖哩等等。

豆奶中含有豐富的植物蛋白，在人體內的利用率高，可以作為日常補充蛋白質的來源之一，助益現代人均衡飲食。除此之外，由於豆奶中膽固醇含量低，因此，對高血脂人群以及心血管健康來說很友好，從某種程度上來說，豆奶的包容性真的很強。如果有乳糖不耐受的困擾，可以試試飲用豆奶，豆奶中不含乳糖，況且含有膳食纖維，是促進人體腸道蠕動的好幫手。

蛋白質 高溫 新加坡 南加 華人

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