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國家亞太老齡化中心分享退休社福訊息

【洛杉磯訊】

國家亞太老齡化中心 ( NAPCA ) 在近期收到許多的諮詢中，就有關年長者福利資格的四個關心問題，做出以下回應。

問 : 我自62歲起就領取了社會保障退休金（SSRB）。當我達到完全退休年齡（FRA）時，我的退休金會增加嗎？

答：不會。在達到完全退休年齡前開始領取退休金，減少後的金額是永久固定的。受益人只有在達到完全退休年齡時領取退休金，才能領取全額。受益人也可以申請推遲領取退休金（最晚延至70歲），而根據延遲的時間，退休金每年會增長約8%。

問 : 我是美國公民，58歲，剛去世的丈夫已領取社會保障退休金。我現在可以領取遺屬福利嗎？還是應等到達退休年齡才領取？即使可以領取配偶福利，我還能獲得額外的生活援助嗎？

答：年滿60歲即可申請遺屬福利，但若60歲時就申請，終生只能領取部分。如果有資格領取自己的個人退休福利，最早可在62歲時改為領取個人退休福利。

如果在達到完全退休年齡後申請遺屬福利，將獲得已故配偶100% 的社會保障退休金。如果收入有限，現在可能有資格享受Medicaid（白卡）的醫療補助。當年滿65歲時，應該申請Medicare（紅藍卡），並可根據收入和資產嘗試申請補充保障收入（SSI）和/或Medicare節省計畫（MSP）。

問 : 我65歲，到今年九月已來美10年了，我提交了永居申請，很快就會拿到綠卡，什麼時候可以加入Medicare（紅藍卡）？聽說有五年的等待期，因此收到綠卡後，必須等待五年嗎？

答：要獲得加入Medicare（紅藍卡）的資格，個人必須年滿65歲，並且是美國公民或在美國合法居住至少連續五年。不必在整個五年內都是永久居民，但在註冊Medicare時需要成為永久居民。初始註冊期 ( IEP ) 是從得到通知成為永久居民並收到綠卡時開始，持續三個月。

問 : 我的Medicaid（白卡）資格檢查是什麼時候？何時會收到州政府的續保信？至今還沒有收到州政府的來信，應該怎麼辦？

答：收到Medicaid（白卡）資格檢查通知的時間取決於當前Medicaid的結束日期。一般來說，Medicaid 受益人會在承保結束日期前30至60天收到續保通知，但各州都有各自的標準。Medicaid 資格檢查目前正在進行中，並將持續整個2023年，預計按序審核到2024年。有問題可電當地Medicaid辦公室查詢。

國家亞太老齡化中心 ( NAPCA ) 為一非營利組織，致力改善華裔年長者及其家人的生活質量，提供華文讀者有關重要退休社福訊息。服務電話: 1-800-683-7427 (普通話) ，1-800-582-4218 (粵語) ， 1-800-336-2722 (英語) ，電郵: [email protected]

退休金 福利 Medicaid

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