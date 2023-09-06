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加州政府普濟手機計劃 為低收入居民年省600元

【洛杉磯訊】

面對高通貨膨脹，低收入居民如何節省每年600元的開支？加州政府為18歲以上低收入居民提供普濟手機計劃，提供了一款五寸半的4G中文智能手機和平板電腦，每月無需支付費用，無帳單，每年可節省600元或更多。使用者可以在全美範圍內無限制地打電話、發短信，並且可以上網。現在，每月還新增了無限手機流量服務。

如果你或家中的其他成員符合以下任何一項符合條件，就有資格獲得加州的免費手機計劃：1. 有醫療卡MedCal白卡 。2. 有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）。 3. 有聯邦政府補助 (SSI) 。4. 有聯邦公共住房援助或第8節。 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 。6. 婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）。 7. 國立學校午餐計劃（NSL）。

如果你的家庭未參加公共援助計劃，但年收入等於或低於相應的收入限額，也有資格獲得加州的免費手機計劃。具體收入限額為：1-2人家庭年收入低於32,500元；3人家庭年收入低於37,700元；4人家庭年收入低於45,900元；每增加一名家庭成員，則增加8,200元的限額。

申請地點阿市：1413 E Valley Bl，626-281-8888； Alhambra 護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park， 626-234-8282，626-458-0689，世界書局，大中華超市旁。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ， 626-280-6088，世界書局（順發超市旁）。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel，626-872-2306，富通通訊626-366-9991。

低收入 加州 聖蓋博

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