南加州亞美公義促進中心提醒：更新你的白卡信息

南加州 亞美公義促進中心提醒大家務必更新你的白卡 信息。請儘早更新你在縣社會服務辦公室的聯絡方式，並檢查你的BenefitCal網上帳戶，以確認你是否有縣政府發送的郵件（通常是在黃色信封內），同時完成內含的白卡資料更新表格。

目前，加州各個縣正積極聯繫白卡申請者，以核實其資格。如果你已加入白卡計劃，請密切關注你所在縣政府發送的郵件、電話、短信或電子郵件通知。一旦你收到聯繫通知，請務必在收到州政府寄出的資料更新表後的30天內填妥並提交。未能按時提交者將被自動移除出白卡計劃名單。如果你的家庭地址、電話號碼、電子郵箱等聯絡方式有變更，請務必聯繫你附近的白卡辦公室更新你的資料。

六月份是首個取消白卡計劃會員資格的月份。總體而言，加州已取消21%需要重新核定資格的會員的註冊。超過100萬名會員需要重新確定是否符合白卡資格。與其他州相比，加州的取消比例相對較低。取消資格的原因包括未提交黃色信封內的續保資料，或因收入超過規定標準而不再符合白卡資格。

如果你需要協助或有任何疑問，可在週一至週五的上午10時至下午3時撥打以下電話：英文888-349-9695、普通話/廣東話800-520-2356。

南加 州亞美公義促進中心是美國最大的亞裔 美國人法律和民權組織之一。該組織是社區公益服務機構，並非政府機構或私人公司。近40年來，他們一直為南加州社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟，以及特定案件的代理服務。他們的辯護人、律師和律師網絡可以就許多法律問題提供答案及指導。此外，他們還與地方和國家立法者密切合作，以確保多元化社區受益於當前政策和公共計劃。該組織將協助民眾了解有關反歧視 、移民、公民身份、醫療保健等領域的重要法律知識。