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南加州亞美公義促進中心提醒：更新你的白卡信息

洛杉磯訊

加州亞美公義促進中心提醒大家務必更新你的白卡信息。請儘早更新你在縣社會服務辦公室的聯絡方式，並檢查你的BenefitCal網上帳戶，以確認你是否有縣政府發送的郵件（通常是在黃色信封內），同時完成內含的白卡資料更新表格。

目前，加州各個縣正積極聯繫白卡申請者，以核實其資格。如果你已加入白卡計劃，請密切關注你所在縣政府發送的郵件、電話、短信或電子郵件通知。一旦你收到聯繫通知，請務必在收到州政府寄出的資料更新表後的30天內填妥並提交。未能按時提交者將被自動移除出白卡計劃名單。如果你的家庭地址、電話號碼、電子郵箱等聯絡方式有變更，請務必聯繫你附近的白卡辦公室更新你的資料。

六月份是首個取消白卡計劃會員資格的月份。總體而言，加州已取消21%需要重新核定資格的會員的註冊。超過100萬名會員需要重新確定是否符合白卡資格。與其他州相比，加州的取消比例相對較低。取消資格的原因包括未提交黃色信封內的續保資料，或因收入超過規定標準而不再符合白卡資格。

如果你需要協助或有任何疑問，可在週一至週五的上午10時至下午3時撥打以下電話：英文888-349-9695、普通話/廣東話800-520-2356。

南加州亞美公義促進中心是美國最大的亞裔美國人法律和民權組織之一。該組織是社區公益服務機構，並非政府機構或私人公司。近40年來，他們一直為南加州社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟，以及特定案件的代理服務。他們的辯護人、律師和律師網絡可以就許多法律問題提供答案及指導。此外，他們還與地方和國家立法者密切合作，以確保多元化社區受益於當前政策和公共計劃。該組織將協助民眾了解有關反歧視、移民、公民身份、醫療保健等領域的重要法律知識。

白卡 加州 南加 亞裔 歧視

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