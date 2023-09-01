2023「嗨中秋」／月是故鄉明 中華航空贊助機票 一圓回鄉夢

華航正式插旗捷克布拉格，歐洲黃金六大航點全面直飛。（華航提供）

經常提供機票做為抽獎；積極參與南加州 華人社區活動的中華航空公司 ( China Airlines) ，今年世界日報與天普 市政府合辦的「嗨中秋」亦力挺贊助。華航將帶來活動現場一張洛杉磯 (或安大略) 至台北來回經濟艙機票，做為「嗨中秋」9月16日週六幸運抽獎的最大獎項。

華航目前每週有十個航班從洛杉磯國際機場 (LAX) 起飛至台灣，除了夜間天天一班外，每週一、三、五另還有下午航班，此外，華航從安大略機場 (ONT) 起飛至台灣也是天天有夜間航班。華航從大洛杉磯出發至台灣的一週17個航班選擇，讓中外旅客皆喜歡華航貼心的彈性時程表，方便他們安排回台灣或轉往其他亞洲城市。

在歐洲航線 上，華航最新動態是7月18日正式開闢了台北飛布拉格航線 (見圖)。華航歐洲黃金六大直飛航點包括：荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利 羅馬及捷克布拉格。華航歐洲航網佈局完整，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司。

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