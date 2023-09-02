大通銀行獲美西最佳優良銀行 將持續幫助弱勢族群

華資大通銀行（First General Bank）公佈2023年大通銀行清寒獎學金計畫的獲獎者。透過選拔，四名中低收入高中畢業生每人都獲得了2000美元的獎學金，用以支付今年秋季的大學學費。

美國知名評等公司S&P Global 日前公布2022年度優良銀行排名榜。大通銀行（First General Bank）超越群倫，在美國西區十二州數百家銀行中，榮獲第一名。S&P基於華資大通銀行的高資本率、高獲利率、高效率、零貸款損失等方面，作出其第一名評比。排名榜選拔嚴苛，大通能獨佔鰲頭，印證了業界對大通多年穩健經營的肯定。

大通銀行首席執行長徐仁貴對這項獎學金計畫執行表示：「大通銀行將繼續致力於投資 這些優秀的年輕人，因為他們正踏上成為未來領導者的旅程。」

大通銀行董事長楊信指出，教育乃改善個人和家庭經濟環境與促進社會繁榮和公平正義的根源。故此大通銀行多年來積極贊助、支持各項獎學金。除了和亞太社區基金合作，也長期參與支持橙縣華人商會的清寒學子獎學金計劃。

此外，大通銀行也與羅蘭學區 攜手設立大通銀行羅蘭學區獎學金計劃，數年來，資助了無數品學兼優、家庭清寒的高中畢業生進入大學，創造美好未來並回饋社會。

大通銀行首席營運長Wilson C. Mach，感謝亞太社區基金 (APCF) 作為其獎學金項目的合作夥伴。四名優秀獎學金獲得者如下:Anaheim的Hannah Karanick 將就讀拜歐拉大學 (Biola University)。San Pedro的 Jimena Dorado 將就讀於加州大學洛杉磯 分校 (UCLA)。Walnut核桃市 Shani Su 將就讀斯坦福大學 (Stanford University)。Los Angeles洛杉磯Zhangyang Wu也將就讀斯坦福大學。

大通銀行2023年上半年度總資產約12億美元，總資本2億4千萬，資本比率20%，稅前營利3千5百萬，稅前資產報酬率5.64%，稅後股東投資報酬率21.86%。

大通銀行目前有五家分行，分別位於於羅蘭岡、亞凱迪亞、聖蓋博、喜瑞都、爾灣等華人密集社區。大通銀行同時也是美國財政部核准全美100多家的社區發展金融機構之一。有關大通銀行獎學金計劃的更多信息：www.apcf.org/first-general-bank。