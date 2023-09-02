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全民保險教育講座 哈佛畢業生致詞代表經驗分享

洛杉磯訊
講座報名二維碼。
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一直以來，亞洲家長都對孩子的教育問題不遺餘力，傾盡精力和資源，期望孩子可以順利進入名校。然而數據卻顯示，近年來名校錄取亞裔學生的比例正在逐年減少。

全民保險特邀華人之光，2023年哈佛大學畢業生致詞代表周亭伃Pallas Chou，與你探討，為什麼華人孩子十分優秀卻很難進入頂尖名校？為什麼一個普通家庭出生的小孩，沒有上過一天補習班，卻能夠被哈佛大學錄取？到底你的孩子缺什麼？進入頂尖名校的五大錯誤迷思，你犯了幾個？

Pallas來自於加州Fremont一戶並不富裕的台灣移民家庭。在物質條件有限的環境下長大，她自小就懂得幫家庭分擔壓力，在力所能及的情況下為自己和親人改善生活並練就了自我學習、自主研究的能力。從未上過一天補習班的Pallas，以優秀的成績和豐富的履歷被哈佛大學以全額獎學金錄取，並成為2023年哈佛大學畢業生代表之一登台致詞。(致詞影片 https://www.youtube.com/watch?v=3C95a-lQbRY)

畢業後Pallas直攻化學與系統生物學博士學位，同時被哈佛大學、麻省理工大學和斯坦福大學以全額獎學金和研究獎金錄取。最終她選擇在今年秋季前往斯坦福大學繼續深造。

本場講座Pallas將和你分享，為什麼孩子的獨立思考、自我學習、自主研究的能力比成績更重要？家長如何培養出這樣的孩子？如何讓孩子對社會和家庭有責任感，找到真正的興趣？

9月8日洛杉磯週五下午4點到6點爾灣現場講座與Zoom/YouTube線上直播，邀請各位家長與孩子參加。4-5點：孩子時間，分享Pallas的求學經歷及自我學習的過程，回答孩子的問題；5-6點：家長時間，Pallas從不同角度幫助家長培養孩子的獨特性，回答家長的問題。

現場講座地址：980 Roosevelt Suite 200A, Irvine, CA 92620（限25人）。電話報名：626-873-1618，在線報名：https://bit.ly/3QkLzoA。

全民保險羅蘭岡總公司電話626-363-2228；地址 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights。 爾灣分公司電話 949-943-1789；地址 980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址 www.anyinsurances.com。

哈佛大學 保險 華人

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