蒙市商會宣導節約用水

蒙市商會宣導節約用水於目前假Gram Cafe & Pancakes分享商業省水計劃。蒙市市長Jose Sanchez（圖左三）、蒙市前市長Peter Chan及太太（圖右二、三）、蒙市商會代表Buck Stapleton(圖左一）、Dora Leung（圖右一）、柔市市議員Sandra Armenta（圖左二）皆到場交流。

Buck Stapleton表示，加州 省水（SAVE OUR WATER）計劃是加州水務機構協會（Association of California Water Agencies）和加州水資源部（California Department of Water Resources）於2009年建立的全州水節約計劃。

計劃中指出加州屬炎熱、乾燥、潮溼的地中海氣候，在過去三年極端乾旱後，2023年的降雨給加州創紀錄的水量，但在為更熱、更乾燥的未來不能放鬆警惕。加州面臨洪水 和乾旱的反複極端波動，積極規劃面對必定回歸的乾旱，包括地下水供應和飲用水井的運用。加州人需要將節水作為一種生活方式。全球暖化 ，更熱、更乾的極端氣候對加州供水構成挑戰。如不採取行動，氣候專家認為，到2040年加州的供水量將減少10%。

加州為確保幾代人所需的水於2022年8月釋出了一項全面的水戰略。加州州長1月份的預算 提案在多年內投入86億元支援水利復原。加州人可以採取的最重要的行動是確保不浪費水，特別是在夏季炎熱的戶外。保護有限水資源，是最簡單、最便宜、最直接的行動。

個人、企業和農業可一同保護加州供水包括修復內、外部漏水，每天可以節省多達90加侖的水。加州60%的用水量在庭院灑水和戶外灌溉，向當地供水機構查詢最好的庭院植物可以美觀又省水。聖蓋博 谷水區也開展專案，重點是灌溉和重要的節水技術和產品的商業應用，詳情可到www.sgvmwd.com/water-conservation/#rebates瞭解更多資訊。