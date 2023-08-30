我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想抓他的人太多…普里格津練就搭機逃亡術 仍丟性命

那指連漲5日 8月全年最糟

蒙市商會宣導節約用水

洛杉磯訊

蒙市商會宣導節約用水於目前假Gram Cafe & Pancakes分享商業省水計劃。蒙市市長Jose Sanchez（圖左三）、蒙市前市長Peter Chan及太太（圖右二、三）、蒙市商會代表Buck Stapleton(圖左一）、Dora Leung（圖右一）、柔市市議員Sandra Armenta（圖左二）皆到場交流。

Buck Stapleton表示，加州省水（SAVE OUR WATER）計劃是加州水務機構協會（Association of California Water Agencies）和加州水資源部（California Department of Water Resources）於2009年建立的全州水節約計劃。

計劃中指出加州屬炎熱、乾燥、潮溼的地中海氣候，在過去三年極端乾旱後，2023年的降雨給加州創紀錄的水量，但在為更熱、更乾燥的未來不能放鬆警惕。加州面臨洪水和乾旱的反複極端波動，積極規劃面對必定回歸的乾旱，包括地下水供應和飲用水井的運用。加州人需要將節水作為一種生活方式。全球暖化，更熱、更乾的極端氣候對加州供水構成挑戰。如不採取行動，氣候專家認為，到2040年加州的供水量將減少10%。

加州為確保幾代人所需的水於2022年8月釋出了一項全面的水戰略。加州州長1月份的預算提案在多年內投入86億元支援水利復原。加州人可以採取的最重要的行動是確保不浪費水，特別是在夏季炎熱的戶外。保護有限水資源，是最簡單、最便宜、最直接的行動。

個人、企業和農業可一同保護加州供水包括修復內、外部漏水，每天可以節省多達90加侖的水。加州60%的用水量在庭院灑水和戶外灌溉，向當地供水機構查詢最好的庭院植物可以美觀又省水。聖蓋博谷水區也開展專案，重點是灌溉和重要的節水技術和產品的商業應用，詳情可到www.sgvmwd.com/water-conservation/#rebates瞭解更多資訊。

加州 洪水 預算 聖蓋博 暖化

上一則

勞工節大促已開跑 優質折扣一次看

下一則

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45

超人氣

更多 >
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳