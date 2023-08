蒙市商會宣導節約用水

蒙市商會宣導節約用水於目前假Gram Cafe & Pancakes分享商業省水計劃。蒙市市長Jose Sanchez(圖左三)、蒙市前市長Peter Chan及太太(圖右二、三)、蒙市商會代表Buck Stapleton(圖左一)、Dora Leung(圖右一)、柔市市議員Sandra Armenta(圖左二)皆到場交流。

Buck Stapleton表示,加州 省水(SAVE OUR WATER)計劃是加州水務機構協會(Association of California Water Agencies)和加州水資源部(California Department of Water Resources)於2009年建立的全州水節約計劃。

計劃中指出加州屬炎熱、乾燥、潮溼的地中海氣候,在過去三年極端乾旱後,2023年的降雨給加州創紀錄的水量,但在為更熱、更乾燥的未來不能放鬆警惕。加州面臨洪水 和乾旱的反複極端波動,積極規劃面對必定回歸的乾旱,包括地下水供應和飲用水井的運用。加州人需要將節水作為一種生活方式。全球暖化 ,更熱、更乾的極端氣候對加州供水構成挑戰。如不採取行動,氣候專家認為,到2040年加州的供水量將減少10%。

加州為確保幾代人所需的水於2022年8月釋出了一項全面的水戰略。加州州長1月份的預算 提案在多年內投入86億元支援水利復原。加州人可以採取的最重要的行動是確保不浪費水,特別是在夏季炎熱的戶外。保護有限水資源,是最簡單、最便宜、最直接的行動。

個人、企業和農業可一同保護加州供水包括修復內、外部漏水,每天可以節省多達90加侖的水。加州60%的用水量在庭院灑水和戶外灌溉,向當地供水機構查詢最好的庭院植物可以美觀又省水。聖蓋博 谷水區也開展專案,重點是灌溉和重要的節水技術和產品的商業應用,詳情可到www.sgvmwd.com/water-conservation/#rebates瞭解更多資訊。