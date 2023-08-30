OSIM 傲勝44年激勵健康生活 周年慶送上多重驚喜優惠

作為亞洲高端健康生活方式的領導品牌，OSIM傲勝44年來初心一直不變，持續為大眾提供智能和舒適的體驗，並激勵健康生活。為感謝大眾一如既往的支持，OSIM傲勝已經推行一連串的歡慶活動，誠邀你到店內放鬆一下。

體驗旗艦產品減壓養身椅OSIM uLove3結合紓壓酷炫造型於一身現代人生活繁忙，身體無形中累積了不少壓力，面對日積月累身體的疲勞，按摩是一個不錯的減壓方法。為全面了解你的整體健康狀況，OSIM uLove3驅動革新AI壓力監測科技，測量一系列生活化健康指標，包括身體緊張度、心率和呼吸頻率，讓你找出壓力來源。按摩過程中還加上引導式深呼吸練習，好讓用家紓壓及放鬆身心。

OSIM傲勝44週年慶限時優惠高達56折到店參加百分百中獎抽獎小至便攜式按摩器，大到全身按摩椅全部參加，OSIM傲勝44年慶展示品最高達56折優惠。即日起到任何一家OSIM傲勝美國門店體驗，即可免費參加抽獎，中獎率100%。

馬上到店體驗暢享各種優質健康保健產品有各種優惠好禮吸引到了嗎？馬上就到店體驗吧！

洛杉磯分店：

OSIM Westfield Santa Anita

Ground level, 400 S. Baldwin Ave., #B-2, Arcadia, CA 91007

+1 626-348-8236

OSIM Brea Mall：

Upper Level, 1065 Brea Mall #2010, Brea, CA 92821

+1 714-784-6025

OSIM Del Amo：

21540 Hawthorne Blvd., Suite #405A, Torrance, CA 90503

+1 310-528-2032

聖荷西分店：

OSIM Valley Fair

2855 Stevens Creek Blvd., Unit A337, Santa Clara, CA 95050

+1 408-320-2926

三藩市分店：

OSIM Stonestown Galleria

3251 20th Ave., Ste. 115, San Francisco, CA 94132

+1 626-734-8730

紐約分店：

OSIM Roosevelt Field

#2039 (Upper Level), 630 Old Country Rd, Garden City, New York 11530

+1 626 636 5080