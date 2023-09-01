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Long Beach長堤壁畫藝術展 正式起跑

洛杉磯訊
Long Beach Walls and Art Renzei Festival於日前正式起跑，讓長堤港都再次充滿藝術和音樂。 (圖：業者提供)
Long Beach Walls and Art Renzei Festival於日前正式起跑，讓長堤港都再次充滿藝術和音樂。 (圖：業者提供)

Long Beach Walls and Art Renzei Festival於日前正式起跑，將國際和當地著名藝術家𣿬聚一堂，創作壁畫和其他形式的藝術及音樂，讓長堤港都再次充滿藝術和音樂。 

長堤市市長Rex Richardson、長堤港務局公關經理Kerry Gerot到場致詞，讚揚該活動團結世界藝術為港都帶來文化動力，吸引更多遊客促進社區經濟。

總部位於長堤市的的亞裔廣告公司Intertrend Communications的創辦人兼執行長Julia黃是活動的主要組織者，她表示，Long Beach Walls和Art Renzei彙集了來自世界各地的才華橫溢藝術家、壁畫家和創作者共同促進文化交流，並成為長堤市最令人期待的夏季文化藝術活動之一，而且每年都更精彩。

今年壁畫藝術以「追求你的幸福」為主題，遊客可觀賞鼓勵自我反思和探索自己的激情和快樂的壁畫藝術，參加壁畫腳踏車之旅，享受開放畫廊的展覽，展出30多名過去和現在的長灘牆藝術家等。

今年，600多名藝術家申請成為19位特色節日藝術家之一。 長灘圍牆全球委員會審查了每份申請，並選擇了一批不同的當地、國家和國際藝術家。自2015年以來，在長堤市40多平方英里的地方創作了100多幅壁畫，可步行和騎腳踏車的公共藝術體驗。

協辦單位Creative Class Collective執行董事Cassandra Leeman感謝許多團體的共同努力。

Intertrend Communications是家多元文化創意機構成立於30年前，瞭解文化的交叉點、新興趨勢以及品牌與消費者之間的互動。由70多名專業激情團隊創造深刻的共鳴和卓越的消費者體驗。曾與領先的汽車、金融服務、零售、娛樂、製藥和電信品牌合作。

 Intertrend還擁有一系列創業品牌單位，這些單位在數字、內容和體驗方面建立了核心專業知識，包括The Art of Bloom、Creative Class Collective、Imprint Culture Lab、Imprint Venture Lab、Long Beach Walls、Make Noise Today、Couriers of Hope、Unexpected Connections、Architecture for Dogs和The Psychic Temple。

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