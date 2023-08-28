環球地產品牌發布會暨爾灣公司盛大開幕

環球地產(Universal Elite Realty)於8月27日，在爾灣舉行品牌盛大發布會，並宣布第二個分公司開幕。來自洛杉磯 、紐約、舊金山 等地的房地產 精英約200多人到場祝賀。開幕式以震撼人的嘉賓走紅毯，簽名儀式，為活動增添了閃亮的風采。業內人士表示，全美最大、最隆重、最大牌的環球地產打造了一場形式新穎、富有創意高品質開幕式，將為橙縣地區帶來全新的地產體驗。

Randy Zhao 簽名

現場勃發溫馨、歡快的暖場音樂，匯聚了地產業界的領袖、銷售明星等。活動在大銀幕上播放介紹公司理念的PPT開始，在公司負責人簡單致辭後，合作夥伴代表致辭，而後播放歌唱節日《致未來的我》MV和播放電影《世界唯一的你》，表達公司的願景。整個活動的現場氣氛活躍，令人耳目一新。

環球地產總裁Randy Zhao接受采訪

環球地產總裁Randy Zhao表示，這個品牌發布會，就是希望以一個全新的形式來呈現，所以大家看到我們的活動類似於奧斯卡 的電影首映禮，同時我們公司的宣傳片也是一個大電影，這個電影的名字叫做《世界唯一的你》。在這個電影裡面是呈現出每一個人都有他自己的個性，我希望他們在地產行業裡面是一個頂尖的經紀人；同時在生活中也有自己的愛好，在生活當中也是一個強者。

Randy Zhao在開幕儀式上

Randy Zhao說，公司有全新的一些思維，企業的核心價值觀就是創造性和分享。因為新的公司一定於這個傳統行業中的其他企業不太一樣，不僅是在公司的打造方面，包括培訓，整體市場開發，其實對這個傳統行業的做法都有一個非常大的衝擊，我們希望能夠在未來的房地產市場注入一股新的力量，能夠讓環球地產成為全美華人一個最大的Franchise。

Randy Zhao 與嘉賓

環球地產是由經驗豐富的專業人員組成，擁有房地產領域的深厚知識和廣泛的聯繫網絡。為不同族裔的客戶提供最佳的房地產開發、買賣等解決方案，以滿足客戶的需求。環球地產出發點將永遠是基於與客戶、合作夥伴建立緊密的關係，將客戶放在首位。正是這種信念，多年來贏得了戰略合作夥伴和客戶的信任。

接受集體采訪

Randy Zhao把地產行業比喻成是一條湍急的河流 ，他就是一個船長。逆水行舟用力撐，一篙松勁退千尋，力爭上游需要堅韌不拔。他說，全世界最牢固的建築物是有著4500年曆史的埃及金字塔，全世界登頂珠穆朗瑪峰的人只有4467個， 船帆，河流，山峰，金字塔合在一起，組成了環球精英地產的完整Logo。他表示，保持開放性思維、打造持久的客戶關係與優秀的人協作共贏、營造家的溫暖，是環球地產的核心價值觀。

Sunpower負責人Vivian

合作夥伴Sunpower的Vivian表示，環球地產是我們緊密的合作夥伴，Sunpower作為一個在太陽能行業上市公司，也都是在為未來的環保做貢獻。將攜手環球精英地產為更多的加州 居民帶來新能源、再生能源，新能源在為大家節約資金的同時，也保護環境。

主持人 Grace 姜

環球地產品牌發布會不僅是一場盛宴，更是一個合作機會，也是探討地產業的未來趨勢、分享最新的市場見解、以及與行業領袖和同行建立聯繫的絕佳機會。環球地產期待大家的加入，更多詳情可上網查詢：https://universalelite.net。