我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

大莊家 10萬中秋現金獎賞幸運抽獎 歡慶連連

洛杉磯訊

【特曼庫拉訊】大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 在九月份將舉行一連串精彩的中秋送大禮活動。

歡樂好玩的「中秋現金獎賞幸運大抽獎」將於9月15日及9月29日（星期五）舉行，「大莊家」會員將可獲取總值$100,000 現金及EASY PLAY獎賞。會員只要在抽獎日下午2時至晚上10時，以會員卡在角子機或桌上遊戲玩樂 (見圖) 賺取積分獲取抽獎機會。

歡慶中秋，「大莊家」玩家按會員級別可獲取抽獎機會，紅卡會員將可獲得8次抽獎機會，白金卡會員可獲5次抽獎機會，金卡會員可獲3次抽獎機會，銀卡會員可獲1次抽獎機會。 將於每個抽獎日當天晚上10時抽出30位幸運兒可獲取 $250 EASYPLAY獎賞；20位幸運兒可獲取 $500 EASYPLAY獎賞； 10位幸運兒可獲取 $750 EASYPLAY 獎賞； 1位幸運兒可獲取 $25,000 現金大賞。抽獎得主名單將於「大莊家」娛樂場內的顯示屏公佈。

與此同時「中秋刷刷樂」在九月份裡，逢星期二下午2時至晚上10時，去大莊家活動推廣區刷會員卡，將有機會獲取高達$5,000 EASY PLAY獎賞。

有關活動詳情可電1-877-711-2946 或登錄網頁 www.Pechanga.com ，大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。

大莊家賭場度假村獲USA Today 讀者票選為「美國西岸最佳博彩娛樂場」，並自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店。「大莊家」擁有逾5,500枱最熱門的角子老虎機，桌上娛樂，世界頂級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理，以及高爾夫球場。魯瑟諾印第安人中的 Pechanga 族人擁有並經營「大莊家賭場度假村」。

上一則

伍蘭岡惡犬咬傷2路人 警搜落跑女主人

下一則

亞裔名人堂為茂宜島募款 明年活動更精采

延伸閱讀

中秋嘉年華特別情商Silicon Vally Band演出中外名曲。

中秋嘉年華特別情商Silicon Vally Band演出中外名曲。
生計月餅 中秋優惠-蛋黃產品九折放送

生計月餅 中秋優惠-蛋黃產品九折放送
中國人活動中心 將辦休士頓中秋晚宴

中國人活動中心 將辦休士頓中秋晚宴
亞裔之友總聯盟 9╱23法拉盛辦中秋美食節

亞裔之友總聯盟 9╱23法拉盛辦中秋美食節
宮廷式美味生計蛋黃產品九折限時優惠精製新品重磅推出

宮廷式美味生計蛋黃產品九折限時優惠精製新品重磅推出
列治文區中秋街會 9月9日將辦兔子大賽

列治文區中秋街會 9月9日將辦兔子大賽

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物