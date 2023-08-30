大莊家 10萬中秋現金獎賞幸運抽獎 歡慶連連

【特曼庫拉訊】大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 在九月份將舉行一連串精彩的中秋送大禮活動。

歡樂好玩的「中秋現金獎賞幸運大抽獎」將於9月15日及9月29日（星期五）舉行，「大莊家」會員將可獲取總值$100,000 現金及EASY PLAY獎賞。會員只要在抽獎日下午2時至晚上10時，以會員卡在角子機或桌上遊戲玩樂 (見圖) 賺取積分獲取抽獎機會。

歡慶中秋，「大莊家」玩家按會員級別可獲取抽獎機會，紅卡會員將可獲得8次抽獎機會，白金卡會員可獲5次抽獎機會，金卡會員可獲3次抽獎機會，銀卡會員可獲1次抽獎機會。 將於每個抽獎日當天晚上10時抽出30位幸運兒可獲取 $250 EASYPLAY獎賞；20位幸運兒可獲取 $500 EASYPLAY獎賞； 10位幸運兒可獲取 $750 EASYPLAY 獎賞； 1位幸運兒可獲取 $25,000 現金大賞。抽獎得主名單將於「大莊家」娛樂場內的顯示屏公佈。

與此同時「中秋刷刷樂」在九月份裡，逢星期二下午2時至晚上10時，去大莊家活動推廣區刷會員卡，將有機會獲取高達$5,000 EASY PLAY獎賞。

有關活動詳情可電1-877-711-2946 或登錄網頁 www.Pechanga.com ，大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。

大莊家賭場度假村獲USA Today 讀者票選為「美國西岸最佳博彩娛樂場」，並自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店。「大莊家」擁有逾5,500枱最熱門的角子老虎機，桌上娛樂，世界頂級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理，以及高爾夫球場。魯瑟諾印第安人中的 Pechanga 族人擁有並經營「大莊家賭場度假村」。