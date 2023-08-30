美國帝豪中秋推出 上海杏花樓/新雅月餅

杏花樓玫瑰豆沙禮盒

【洛杉磯 訊】一年一度的中秋節又將來臨，美國帝豪貿易公司在2023年的中秋，在杏花樓集團的大力支持下，再次推出了百年老字號「上海杏花樓」經典的玫瑰豆沙禮盒（8粒裝），和創新的「新雅」大師奶油椰蓉禮盒（8粒裝），給遠在異鄉的同胞帶來了家鄉的味道，以緩解思鄉之情。

上海杏花樓集團是匯聚了眾多中華百年老字號企業。其中包括了杏花樓、新雅粤菜館、功德林等多家上海知名的餐飲企業，其生產的月餅、糕點、半成品預約菜都佔了市場很大的份額，這次的月餅投放市場以來銷售異常火爆，後續加單補貨2次，可見產品受市場之歡迎。

美國帝豪貿易公司是一家位於洛杉磯的進出口貿易公司，與多家全美眾多知名連鎖超市、韓國連鎖超市HMART、以及線上電商 超市都有著良好的合作關係，產品銷量網絡遍佈全美，其業務處於高速成長期，是美國知名的食品進口和批發商，同時帝豪公司也是中國駐洛杉磯總領館和多家商業團體的指定供貨商。

目前杏花樓和新雅月餅已在各大華人超市 以及線上超市均有銷售，公司團體零售和批發訂購可去電626-203-7224，公司地址在2311 Merced Ave, South El Monte 。