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王靜彬 自動化測試產業的傑出總設計師

【洛杉磯訊 】

洛杉磯訊 】王靜彬是自動化測試產業的傑出總設計師。作為總設計師，她不但要了解自動化產業的軟硬件以及網絡應用，還要了解自動化測試產業不同領域的應用以及相關知識，更要了解不同領域的市場需求。王靜彬的創新能力，得到了合作夥伴以及客戶的欣賞。

王靜彬表示，創新是根本，但對業務的熟練程度則是基礎。她被同事認可來源於她對業務的熟練程度。她熟練掌握各種自動化工具和腳本語言，能夠有效地創建和執行測試應用，分析結果，並能夠很快識別和報告軟件缺陷。跟她共事多年的同事也說她最值得關注的一項成就，就是在從零開始構建覆蓋全網的自動化非凡能力。

王靜彬還表示，創新是做好一個高級自動化測試工程師的根本。她的夢想，就是有一天成為行業的傳奇。而支撐夢想的是王靜彬的創新能力。

不論是對TestProject工具軟件的改進，還是被委託為Bidfood網站在英國、歐洲、亞洲和南美洲等多個國家的自動化項目進行構架搭建，對於王靜彬來說都是一個非常巨大的挑戰。她首先整理了不同地區人們的生活習慣和閱讀習慣，然後根據不同地區的網絡應用情況進行歸類處理。接下來就是不斷學習，最後才開始動手設計和開發強大的自動化腳本，讓項目實現了跨不同平台和地區的高效全面測試。確保了多個地區的功能和用戶體驗的一致性。通過在開發過程的早期發現缺陷，王靜彬的自動化框架極大地提高了整體軟件質量，提升了客戶的滿意度和忠誠度。王靜彬在工作中體會到了創新的樂趣。

為了提升項目開發和管理的實踐能力，王靜彬學習了國際敏捷聯盟認證人士證書。這是一項包括敏捷方法論、團隊協作、迭代開發和持續交付等學習和考核的能力，有助於提升在軟件項目管理中的能力，並通過掌握敏捷測試技術，更好地適應敏捷開發環境，把知識應用於實際項目中，提供高質量的自動化測試解決方案。

洛杉磯

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