世報及聯合健保 為銀髮族舉辦自耕健康講座

你年屆或超過65歲？歡迎你來參加「自耕健康講座」活動，這項免費的教育講座，内容包括蔬果種植指導，和聯邦醫療保險 (Medicare 紅藍卡) 講解。

參加者將可取得關於蔬果種植和對健康有益的方法，並瞭解有關聯邦醫療保險和保險計畫承保的資訊，且可當場解答你關於聯邦醫療保險的疑問。

這項活動由世界日報及聯合健康保險（United Healthcare）共同舉辦兩天，時間是9月30日（星期六）上午在蒙特利公園市 舉行；10月1日（星期天）上午在羅蘭岡舉行，兩天講座內容相同，民眾可擇一參加。

每天都有三場針對銀髮族的講座，有來就送的禮物及蔬果樹苗抽獎活動，會中並有點心咖啡招待，免費停車。即日起接受報名，額滿即止。

9月30日星期六，地點在蒙特利公園市新旅館Courtyard by Marriott 水晶宴會廳舉行（地址555 N. Atlantic Blvd. Monterey Park, CA ， 10號高速公路和大西洋大道交口，大中華超市旁），接待時間上午9起，開始時間上午 9時45分。

10月1日 星期日在羅蘭岡的四季廣場（Seasons Place）三樓會議廳舉行（地址18558 Gale Ave City of Industry, CA），接待時間亦是上午9起，開始時間上午9時45分。

這是主辦方舉辦的一系列教育性活動的一部分，旨在幫助華裔銀髮族了解更多聯邦醫療保險相關的涵蓋與信息，並邀請兩位園藝專家提供園藝和健康的建議，幫助長者們更好地照顧自己。

主講人兩天均相同，一位是林幸隆 (田土伯) ，他是聖地牙哥有機農場負責人，不久前FOX5 San Diego 電視台報導該有機農場，被列為#1 the most favor top story。當天他講的題目是「如何栽種有機蔬菜 水果」，分享如何栽培菜苗及果苗、準備土壤、避免病蟲害的防治及處理；以及如何澆水及施肥、剪枝使果樹長出更多更豐盛的水果等，「要怎樣栽種，就怎麼收穫」，希望大家年年都豐收，並與你的親友分享收穫之樂。

另一位是資深園藝達人李立元，講題是「照顧植物4要素 / 天然蜂蜜與健康」，他會以舉實例方式告訴大家什麼植物需要強光、什麼植物要弱光；什麼植物要有樹蔭、什麼植物要有透明的蓋子保護；什麼植物需要什麼樣的土壤及肥料等等，並介紹天然蜂蜜的好處。他說， 天然蜂蜜對腸胃好，而消化道好、整個身體就好。他的父親吃蜂蜜一生無病無痛，到102歲還可騎脚踏車。

還有聯合健康保險代表，將講解關於聯邦醫療保險的基礎知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，幫助長者們在選擇醫療保險時，做出適合自己的明智決定。另外，將在現場回答有關聯邦醫療保險的各種問題。

每位參加者皆可獲得一包蔬菜種子，讓你回家後就可開始你的健康菜園。每場講座結束前，還會進行抽獎，獎品種類有果樹苗：夏威木瓜、金黃鳯梨、釋枷、枸杞、藍莓；蔬菜有：闊葉韭菜、 紅鳯菜、薑黃；植物有富貴竹、 蝴蝶蘭 ；還有天然蜂蜜；都是田土伯和李立元自己種植養殖的。兩天共46個獎項供抽獎助興。

有興趣參加者可即起保留席位，方法是掃描你要參加場次的二維碼（見圖），或去電聯合健保電話1-888-891-2390，說明你要參加的場次。