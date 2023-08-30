避遊火災區域 夏威夷仍歡迎觀光

夏威夷野生海龜保護沙灘 Ho'okipa Beach Park 未受火災影響。（業者提供）

多年以來，夏威夷的茂伊島一直以其迷人景色和引人入勝的拉海納 (Lahaina) 古鎮、哈雷安卡拉火山以及哈那等旅遊勝地，備受美國人及來自各地旅客的喜愛。然而，一場嚴重的火災卻破壞了這一美好景象。

位於夏威夷本地的旅行社「Wan Hawaii 玩夏威夷」旅遊公司，最近接到許多顧客的電話，多是詢問有關茂伊島火災的情況。從電視畫面上，讓人聯想到整個夏威夷都籠罩在熊熊火海之中，這也是計畫前往夏威夷的遊客們所擔憂的。因此該旅遊公司就安全問題，提出深入討論。

首先，從人道主義角度出發，該公司衷心希望在短期內大家能夠避免前往茂伊島，為急需幫助的人們騰出空間和資源。許多物資、救援人員和志願者正在前往茂伊島，如今如果遊客們也前往，不僅不妥且會耗用大量救援資源。此外，許多人內心充滿了不安，不確定是否安全。

另一方面，從安全的角度來看，夏威夷的整體安全狀況是可靠的。儘管當前的火災局勢看起來令人擔憂，但畢竟這只是發生在夏威夷眾多島嶼中的一座島嶼；而且，火災範圍僅限於茂伊島西邊的一個小區域，除了受影響的範圍在拉海納小鎮之外，其他地區依然是安全的，生活照常在進行。

實際上，該公司在過去幾天裡仍然接待了前往茂伊島的遊客。儘管大部分人前往時有所顧慮，但他們在遊返後的回饋都非常積極。由於導遊巧妙地避開了火災現場，例如增加遊覽野生海龜保護沙灘 Ho'okipa Beach Park (見圖)，或到茂伊島南邊的May's Trumpets等著名景點，遊客們甚至沒有察覺到這座島嶼發生了災難。

當前，夏威夷官方的建議是，在短期內請勿前往茂伊島旅遊，因為此地正全力進行救災工作，而前來遊覽的心情可能會對當地人不太友好。然而，在茂伊島之外的其他島嶼，如歐胡島、夏威夷大島和可愛島，與火災毫無關聯，歡迎大家前往探索美麗的夏威夷。

目前，夏威夷各界人士都積極參與救災活動，希望儘早恢復往日的美好。夏威夷州 州長葛林(Josh Green)曾向全州發表講話，要求遊客避開遭受野火蹂躪的茂伊島西部，但同時強調該島及該州其他地區是開放且安全的。他表示繼續歡迎及鼓勵遊客到來，支撐當地經濟，幫助那些遭受重創的人們加速復元。

茂宜島經濟發展委員會指出，旅遊業是茂伊島無可爭辯的經濟引擎，僅在2023年上半年就接待140萬名觀光 客，創造該島經濟的每一元，有70%來自旅遊業。

「Wan Hawaii 玩夏威夷」持續為到訪夏威夷旅遊的華人 提供高品質的專業服務，可至 www.WanHawaii.com 或去電諮詢Jackie黃，電話1-808-940-9995。