全民保險9/8爾灣教育講座 - 2023 年哈佛大學畢業生致詞代表周亭伃經驗分享

一直以來，亞洲家長都對孩子的教育 問題不懈餘力，傾盡所有精力和資源，期望孩子可以順利進入名校。然而數據卻顯示，近年來名校錄取亞裔學生的比例正在逐年減少。

全民保險特邀華人 之光，2023年哈佛大學 畢業生致詞代表周亭伃Pallas Chou，與您一同探討，為什麼華人孩子十分優秀卻很難進入頂尖名校？為什麼一個普通家庭出生的小孩，沒有上過一天補習班，卻能夠被哈佛大學錄取？到底您的孩子缺什麼？進入頂尖名校的五大錯誤迷思，您犯了幾個？ Pallas來自於加州Fremont一戶並不富裕的台灣移民家庭。在物質條件有限的環境下長大，她自小就懂得幫家庭分擔壓力，在力所能及的情況下為自己和親人改善生活並練就了自我學習、自主研究的能力。從未上過一天補習班的Pallas，以優秀的成績和豐富的履歷被哈佛大學以全額獎學金錄取，並成為2023年哈佛大學畢業生代表之一登台致詞。

畢業後Pallas直攻化學與系統生物學博士學位，同時被哈佛大學、麻省理工大學和斯坦福大學以全額獎學金和研究獎金錄取。最終她選擇在今年秋季前往斯坦福大學繼續造。

本場講座Pallas將和您分享，為什麼孩子的獨立思考、自我學習、自主研究的能力比成績更重要？家長如何培養出這樣的孩子？如何讓孩子對社會和家庭有責任感，找到自己真正的興趣愛好？9月8日洛杉磯週五下午4點到6點爾灣 現場講座與Zoom/YouTube線上直播，誠摯邀請各位家長與孩子參加。4-5點：孩子時間，分享Pallas的求學經歷及自我學習的過程，回答孩子的問題；5-6點：家長時間, Pallas從不同角度幫助家長培養孩子的獨特性，回答家長的問題。

現場講座地址：980 Roosevelt Suite 200A, Irvine, CA 92620（限25人）。電話報名：626-873-1618，在線報名：https://bit.ly/3QkLzoA

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