我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔣萬安首登陸兩岸論述人民福祉和平對話 智囊團曝光

美擬未來兩年部署數千無人機 抗中國軍隊數量優勢

全民保險9/8爾灣教育講座 - 2023 年哈佛大學畢業生致詞代表周亭伃經驗分享

洛杉磯訊

一直以來，亞洲家長都對孩子的教育問題不懈餘力，傾盡所有精力和資源，期望孩子可以順利進入名校。然而數據卻顯示，近年來名校錄取亞裔學生的比例正在逐年減少。

全民保險特邀華人之光，2023年哈佛大學畢業生致詞代表周亭伃Pallas Chou，與您一同探討，為什麼華人孩子十分優秀卻很難進入頂尖名校？為什麼一個普通家庭出生的小孩，沒有上過一天補習班，卻能夠被哈佛大學錄取？到底您的孩子缺什麼？進入頂尖名校的五大錯誤迷思，您犯了幾個？ Pallas來自於加州Fremont一戶並不富裕的台灣移民家庭。在物質條件有限的環境下長大，她自小就懂得幫家庭分擔壓力，在力所能及的情況下為自己和親人改善生活並練就了自我學習、自主研究的能力。從未上過一天補習班的Pallas，以優秀的成績和豐富的履歷被哈佛大學以全額獎學金錄取，並成為2023年哈佛大學畢業生代表之一登台致詞。

畢業後Pallas直攻化學與系統生物學博士學位，同時被哈佛大學、麻省理工大學和斯坦福大學以全額獎學金和研究獎金錄取。最終她選擇在今年秋季前往斯坦福大學繼續造。

本場講座Pallas將和您分享，為什麼孩子的獨立思考、自我學習、自主研究的能力比成績更重要？家長如何培養出這樣的孩子？如何讓孩子對社會和家庭有責任感，找到自己真正的興趣愛好？9月8日洛杉磯週五下午4點到6點爾灣現場講座與Zoom/YouTube線上直播，誠摯邀請各位家長與孩子參加。4-5點：孩子時間，分享Pallas的求學經歷及自我學習的過程，回答孩子的問題；5-6點：家長時間, Pallas從不同角度幫助家長培養孩子的獨特性，回答家長的問題。

現場講座地址：980 Roosevelt Suite 200A, Irvine, CA 92620（限25人）。電話報名：626-873-1618，在線報名：https://bit.ly/3QkLzoA

全民保險幫助打造優質的保險理財規劃，提供教育基金、留學生保險、資產配置、信託規劃、人壽保險、老人保險、各項年金、遺產規劃、長期護理、退休計畫、個人醫療保險、團體醫療保險、旅遊保險、汽車房屋保險、商業保險等。可洽詢羅蘭岡總公司電話626-363-2228；地址 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights。 爾灣分公司電話 949-943-1789；地址 980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址 www.anyinsurances.com

講座報名二維碼

醫療保險 哈佛大學 教育 華人 爾灣

上一則

臉書新詐騙 冒充官方通知帳戶被封 一點連結就中招

下一則

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20
楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）

華人家政阿姨好勵志…來美11年 創業月入過萬

2023-08-21 15:20
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%

每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%
郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了