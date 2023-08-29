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想要創業 知名烘焙品牌TOUS les JOURS 徵加盟

洛杉磯訊
飲品研發專家Alex Hager。(圖片：業者提供)
飲品研發專家Alex Hager。(圖片：業者提供)

TOUS les JOURS（多樂之日），韓國CJ希傑集團旗下的國際連鎖烘焙品牌，現正招募加盟商，無需烘焙經驗，只要你想要，都可以成為加盟店老闆。

他們提供專業的特許經營團隊全程支持，涵蓋培訓、指導、菜單和產品開發、供應鏈管理、廣告宣傳以及持續業務指導等各個方面。加盟商還能從TOUS les JOURS的供應鏈優勢中受益，確保獲得高品質的原材料和有競爭力的價格，與這個成功的特許經營品牌一起成長。

TOUS les JOURS以獨特的烘焙工藝和優質原材料聞名，提供一流的麵包、蛋糕和甜點。近期，他們新增了3家加盟店，美國已擁有100家門店，分布在27個州，全球範圍內有1700多家門店。根據2022年的統計數據，前十家店的平均年銷售額達到358萬3556美元，所有店的平均年銷售額為176萬3680美元。

除了店鋪數量的顯著增加，TOUS les JOURS還通過引入新的菜單項目和擴展咖啡計劃，不斷提升品牌的知名度。他們擁有超過200種獨特的菜單品種，強調品質和新鮮度，並獲得CJ競爭技術的支持。獨特的技術包括多種現成冷凍麵團和烘焙系統，讓加盟店能夠輕鬆每天提供新鮮的麵包。因為「多樂之日」擁有超過20年的特許經營經驗，經過驗證的經營模式適用於多個單位的發展，並帶來額外的加盟店優勢，且無需擁有烘焙經驗。

目前，TOUS les JOURS已擁有逾40款飲品品類，皆由飲品專家Alex Hager領導研發。她曾在美國波士頓的咖啡創新比賽中榮獲「U.S. Coffee in Good Spirits Champion」 的榮譽頭銜。

TOUS les JOURS的產品讓加盟店業主享有眾多優勢，使其輕鬆開展並發展他們的加盟事業。欲了解更多詳情，可訪問www.tljus.com/franchise。

咖啡 供應鏈 波士頓

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