鄭博仁律師 卡車運輸業 哪些勞工法僱主需謹慎

近些年，加州 在針對保護僱員法律權利方面，一直走在全美前列。僅在2022年，加州就頒布了多項影響雇主對僱員和求職者義務的法律。除此之外，加州上訴法院和最高法院接連做出裁決，明確了加州僱員權利的範圍。

此外，地方及縣政府也相繼通過並制定了一系列適用於當地僱員、或在某一地區完成一定時間工作的個人法規，使得情況更加複雜。並且，這些重疊的法規還是聯邦法律規定之外的補充。簡而言之，對於傳統雇主而言，加州是最複雜的州之一，而對於卡車司機和普通運輸公司的雇主而言，難度則成倍增加。

這種法規大雜燴就導致了一起有代表性的針對一家大型運輸公司的工資與工時、集體訴訟案的和解，原因是該公司涉嫌將司機錯誤歸類為獨立承包商，而非僱員。律師鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.），就針對相關法律規定為民眾做了分析。

鄭律師指出，在Edwin Molina v. Pacer Cartage, Inc.（案件編號：3:13-cv-02344-LAB-JMA）一案中，約270 萬美元的和解協議主，要源於對勞工 錯誤分類的指控，即未向司機支付最低工資、未提供用餐和休息時間、未報銷必要的業務費用。儘管在處理卡車司機的僱用問題時需要考慮眾多因素，但鄭律師建議雇主需謹慎關注目前在加州訴訟的兩大熱點問題：加班補償和用餐及休息時間。

在加州，一般規則是所有僱員每天工作超過8小時、和/或每週工作超過40小時，都有權獲得加班費，除非他們符合特定的豁免規定。對於卡車司機，如果司機的工作時間受美國交通部第49篇第395.1至395.13節的規定，或受加州法規彙編第13篇第6.5分章第1200節及以下規定的約束，則受到加州關於加班費的豁免。如果司機和/或其運輸的貨物不屬於任何豁免範圍，則必須按照加州的要求支付加班費。

鄭律師表示，一般來說，在加州，如果出現以下情況，司機可以免於遵守州加班費規定： (1) 駕駛的卡車總重量達到或超過26,001 磅；( 2) 駕駛的卡車總重量在10,000 磅至26,000 磅之間，且在州際貿易中行駛；(3) 駕駛的卡車總重量在10,000 磅至26,000 磅之間，且在州際貿易中行駛。 (3) 所駕駛的卡車為農場勞動用車或運輸危險廢物；(4) 所駕駛的卡車與拖車的總長度超過40 英尺；(5) 所駕駛的卡車受加州公用事業委員會監管；或(6 ) 所駕駛的卡車拖曳的受監管拖車的總毛重額定值超過10,000 磅。

鄭博仁還指出，關於休息時間，加州工業福利 令規定，雇主必須批准和允許每工作4小時或其大部分時間有10分鐘的休息時間。這些休息時間算作工作時間，因此，雇主必須支付休息時間的工資。

如上所述，熟悉加州僱傭法是一項艱鉅的任務，需要考慮眾多重疊和並行的法律，尤其是對於卡車司機的雇主而言。即使是將司機歸類為獨立承包商，也會帶來無數的考慮因素和問題。無論司機的分類如何，建議聘請一位在對地方、州和聯邦僱傭法有經驗的專業律師，來幫助解決爭議。

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