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恆豐銀行25周年慶高爾夫球賽及感謝客戶晚宴

洛杉磯訊

恆豐銀行慶祝建行25周年慶及感謝客戶，於日前在Pacific Palm舉辦了建行25周年慶高爾夫球賽及感謝客戶晚宴，台北經文處處長紀欽耀及夫人特別到場祝賀，恆豐銀行董事長吳文龍、副董事長張瑞生、董事兼總經理張永男、董事莊興華、錢武安、孫定藩、吳國寶、公關經理Jennifer Zhou出席，洛杉磯社區賢達約500人參與晚會。

恆豐銀行董事長吳文龍回憶25年前在德州休士頓活動屋中與38位員工開創恆豐銀行，立下90天內存款5000萬貸款5000萬的目標，結果30天達標，有了良好的開始。現在創行的38位員工大多數仍在恆豐銀行服務。

吳文龍對於開設到洛杉磯開設分行成績卓越更是寬慰。原來的銀行業主出售銀行，新接手的業主不保留分行及員工，他得知之後，立即決定接收分行原址及員工，並憑其在銀行監管機構的優良信譽在45天取得營業執照，開設了洛杉磯分行，目前在阿罕布拉市、工業市及亞凱迪亞巿設有三間分行。他更許下恆豐銀行總資產 30億的願景。

根據該行第二季財報至今年6月30日，總資產超過25.5億，資產報酬率（ROA）達2.1%，投資報酬率（ROE）17.6%，截至6月底， 恆豐銀行税前收入近3350萬。在OCC（通貨監理局）近期的檢查中，得到了OCC肯定及好評。吳文龍表示，成績的取得同董事會成員及全體員工的共同努力不可分的。任何一個生意能堅持25年不是容易的事，恆豐銀行在25年的實踐經營中，無論外部環境如何變化，都能持續穩步的發展。他感謝客戶的信賴與支持，也感謝股東及員工的共同努力，他深信讓員工工作愉快，服務客戶更優質，公司成長更快。

恆豐銀行自1998年創建至今，始終堅持「誠信為本，專業為責」的經營理念，對社區的責任，服務與社區及支持並參與社區的一切有意義的活動。該行目擁有總行及20處分行包括洛杉磯3家、內華達州4家及一個貸款中心。

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