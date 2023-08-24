Long Beach長堤壁畫藝術展正式起跑

Long Beach Walls and Art Renzei Festival於日前正式起跑將國際和當地著名藝術家𣿬聚一堂，創作壁畫和其他形式的藝術及音樂將長堤 港都再次充滿藝術和音樂。 長堤市市長Rex Richardson、長堤港務局公關經理Kerry Gerot也到場致詞，讚揚該活動團結世界藝術為港都帶來文化動力吸引更多遊客促進社區經濟。

總部位於長堤市的的亞裔 廣告公司Intertrend Communications的創辦人兼執行長Julia黃是活動的主要組織者，她表示Long Beach Walls和Art Renzei彙集了來自世界各地的才華橫溢的藝術家、壁畫家和創作者共同促進文化交流，並成為長堤市最令人期待的夏季文化藝術活動之一，而且每年都更精彩。

今年壁畫藝術以「追求你的幸福」為主題，遊客可觀賞鼓勵自我反思和探索自己的激情和快樂的壁畫藝術，參加壁畫腳踏車之旅，享受開放畫廊的展覽，展出30多名過去和現在的長灘牆藝術家等。

今年，600多名藝術家申請成為19位特色節日藝術家之一。 長灘圍牆全球委員會審查了每份申請，並選擇了一批不同的當地、國家和國際藝術家。

自2015年以來，在長堤市40多平方英里的地方創作了100多幅壁畫，可步行和騎腳踏車的公共藝術體驗。

協辦單位Creative Class Collective執行董事Cassandra Leeman感謝許多團體的共同努力，包括長灘市、長灘會議和遊客局、長灘港、長灘市中心聯盟、Worldwide Walls、Monster Energy、長灘機場等

Intertrend Communications是家多元文化創意機構成立於30年前，瞭解文化的交叉點、新興趨勢以及品牌與消費者之間的互動。由70多名專業激情團隊創造深刻的共鳴和卓越的消費者體驗。曾與領先的汽車、金融服務、零售、娛樂、製藥和電信品牌合作。 Intertrend還擁有一系列創業品牌單位，這些單位在數字、內容和體驗方面建立了核心專業知識，包括The Art of Bloom、Creative Class Collective、Imprint Culture Lab、Imprint Venture Lab、Long Beach Walls、Make Noise Today、Couriers of Hope、Unexpected Connections、Architecture for Dogs和The Psychic Temple。