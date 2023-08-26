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生計月餅 中秋優惠-蛋黃產品九折放送

洛杉磯訊
生計月餅最暢銷的蛋黃酥。(業者提供)
生計月餅最暢銷的蛋黃酥。(業者提供)

再過一個月就是中秋節了，「生計食品」官網開始每周都都推出不同的特惠活動。8月28日至9月3日，重磅推出蛋黃類月餅和酥皮九折優惠（10%OFF）。精裝禮盒，引用一路傳承至今的獨家配方， 維持一貫的皇家標準。

在美國本地製作的「生計月餅」，當年是由生計的創始人高奶奶，禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，交接傳承至今。

西元1950年，高家創始人在台灣為了全家生計、而籌立了「生計食品」，高奶奶說：「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做，生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計」。靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓台灣知名的生計食品，一直維持生計到今天。

高奶奶說：「就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮」。從前的中秋賞月很愜意，茶餘飯後，家人鄰居泡壺茶配著月餅，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭。所以生計來美發展後，因美國地域遼闊，華人散居各地；生計表示他們也只有藉著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，來烹製各類月餅，服務全美華人，以表達他們的心意。

今年，生計特別推出了精心特製的「珍珠奶茶月餅」。八顆珍珠奶茶月餅呈現在在限量版生計卡通版小美女禮盒中。禮盒的設計時尚大方，裝著生計引以為傲的糕點，道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，搭配引領潮流的珍珠奶茶風味，配上Q彈軟糯的珍珠，奶香茶香、與柔軟香酥的餅皮味道四溢在口中，可謂是傳統手藝和潮流風尚的結合。

對即將來臨中秋節，生計最暢銷的蛋黃酥，芋頭酥，綠豆凸，茶月餅，和月圓中四月餅，呈現在別出心裁的禮盒中，生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的好選擇。

生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動， 詳情歡迎上生計官網www.shengkee.com，或去電總公司查詢1(415) 468-3800。歡迎在官網訂閱他們的郵件，接收每次優惠信息。

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